Con gran presencia argentina, se anunciaron los nominados a los Latin Grammys 2024

Como cada año, los Latin Grammy 2024 son unos de los premios más esperados. La ceremonia que celebra la música latina tendrá su aniversario número 25 en la ciudad de Miami, el día jueves 14 de noviembre. Pero antes, se conocieron los nominados a cada una de las categorías.

Entre los artistas que compiten este año hay varios artistas de Argentina, en especial del género urbano. Trueno, María Becerra y Emilia Mernes son algunas de las figuras de la escena nacional que han sido nominadas a los Latin Grammy 2024.

Según trascendió, la ceremonia durará tres horas y será transmitida en vivo por Univision. Además de la gala principal, la Semana del Latin Grammy contará con una serie de eventos como la presentación de Leading Ladies of Entertainment hasta el Best New Artist Showcase, la Persona del Año y la Premiere, entre otras actividades para celebrar y honrar lo mejor de la música latina.

A continuación, mirá la lista completa de los nominados para esta nueva edición:

Mejor Grabación del Año

Anitta: Mil veces

Bad Bunny: Monaco

Camilo y Carin León: Una vida pasada

Cimafunk y Monsieur Periné: Catalina

Fonseca y grupo niche: Con dinero y sin dinero

Karol G: Mi ex tenía razón

Juan Luis Guerra 4.40: Mambo 23

Mon Laferte: Tenochtitlán

Kali Uchis y Peso Pluma: Igual que un ángel

Mejor canción en lengua portuguesa

Jäo: Alinhamento Milenar

Alaíde Costa : Ata-me

Luísa Sonza: Chico

Criolo, Dino D’santiago e Amaro Freitas : Esperança

Jota. PÊ: Ouro Marrom

Mejor nuevo artista

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Megalhäes

Os Garotin

Íñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Mejor Canción de Año

Daymé Arocena y Cicente García: A fuego lento

Maura Nava: A la mitad (banda sonora de la serie zorro )

Gian Marco y Rubén Blades: Aún me sigo encontrando

Elena Rose, Danny Ocena y Jerry Di: Caracas en el 2000

Jorge Drexler : Derrumbe

Shakira y Grupo Frontera: Entre Paréntesis

Karol G: Mi ex tenía razón

Maluma y Carin León: Según quién

Kany García y Carin León: Te lo agradezco

Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz: 313

Álbum del año

Ángela Aguilar: Bolero

Camilo: Cuatro

Xande de Pilares: Xande canta caetano

Karol G: Mañana será bonito (bichota season)

Kany García: García

Juan Luis Guerra 4.40: Radio Güira

Mon Laferte – Autopoiética

Carin León: Boca Chueca, Vol.1

Residente: Las letras ya no importan

Shakira: L as mujeres ya no lloran

Pop / Electrónica

Mejor Álbum Vocal Pop

Caloncho: Tofu

Emilia: Mp3

Luis Fonsi: El Viaje

Mau y Riki: Hotel Caracas

Kali Uchis: Orquídeas

Escrita Nicole Zigniago

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Diego El Cigala: Obras Maestras

Kany García: García

Juliana: Mar Adentro

Gian Marco: Aún me sigo encontrando

Laura Pausini: Almas Paralelas

Mejor Canción Pop

Maura Nava: A la Mitad (Banda sonora original de la serie Zorro )

Paty Cantú y León Leiden: A las 3

David Bisbal y Carlos Rivera: Ahora

Danny Ocean: Amor

Lagos: Dime Quién

Rawayana: Feriado

Kali Uchis y Peso Pluma: Igual que un Ángel

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Ale Acosta y Valeria Castro – La Ceniza

Drum Machine – Alok

Alok y Guarani Nhandewa – Pedju Kunumigwe

Bizarrap y Shakira – Bzrp Music Sessions, Vol.53 (Tiësto Remix)

Vikina Featuring Deorro – Bambole

Urbano

Mejor fusión / interpretación urbana

Bad Bunny: Nadie Sabe

Maria Becerra: Corazon Vacio

Young Miko : Bzrp Music Sessions, Vol. 58/ Bizarrap Featuring Young Miko

Karol G: S91

Trueno: Ranky Funky

Mejor Interpretación Reggaetón

Bad Bunny & Feid: Perro Negro

Bad Bunny: Un Preview

J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto: Triple S

Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro: Byak

Karol G Featuring Peso Pluma/ del álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season): Qlona

Kali Uchis Featuring Karol G: Labios Mordidos

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny: Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana

Eladio Carrion: Sol María

Alvaro Diaz: Sayonara

Feid: Ferxxocalipsis

Karol G: Mañana Será Bonito (Bichota Season)

Trueno: El Último Baile

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Nathy Peluso: Aprender A Amar

Eladio Carrion: Bendecido

La Sabia Escuela: Akapellah

Bad Bunny & Luar La L: Teléfono Nuevo

Bad Bunny y Eladio Carrion: Thunder y Lightning

Mejor Canción Urbana

Daddy Yankee: Bonita

Quevedo: Columbia

Sky Rompiendo, Feid y myke Towers: El cielo

Myke Towers: La falda

Feid ft Jacob: Luna

Karol G: Qlona

Rock / Alternativa

Mejor Álbum de Rock

Aterciopelados: El Dorado (En Vivo)

La Vida Boheme: Diáspora Live Vol.1

David Lebón: Herencia Lebón

Mägo De Oz: Alicia En El Metalverso

Viniloversus: Mi Mejor Enemigo

Mejor Canción de Rock