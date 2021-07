“Con Natalia de la Sota tengo una excelente relación pero no es el proyecto que hoy acompaño”

En el marco de la inauguración de la nueva Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Illia, RESUMEN aprovechó para dialogar con un entusiasta Walter Saieg, sobre la flamante campaña 2021 de cara a las elecciones de Diputados y Senadores del mes de septiembre.

El legislador, quien en el peronismo ya se había inclinado hacia el Kirchnerismo cuando apoyó la candidatura de Presidente a Alberto Fernandez, manifestó hoy abiertamente su total apoyo al Frente de Todos en Córdoba, reconociendo que va por la lista de “Caserío y Martín Gill”. Algo, para muchos sorprendente si se tiene en cuenta que Natalia de la Sota, hija de su gran mentor en la Política José Manuel de la Sota, integra la lista opositora.

“Esta vez el peronismo tiene dos listas. Una de Hacemos por Córdoba encabezada por Vigo y la Natalia de la Sota y el Frente de Todos con Carlos Caserío y Martín Gill y yo en esta oportunidad al igual que muchos intendentes de la Provincia, apoyamos el Proyecto del Gobierno Nacional, de Carlos Caserio que va a tener connotación nacional porque estamos gestionando proyectos de todo el Departamento”, inició Saieg y continuó: “son 14 proyectos que queremos que salgan, que son soluciones para los vecinos porque no quiero dar nombres de Intendentes pero no solo hay que gobernar sino dar soluciones”.

Consultado por su relación con Natalia De la Sota, el Legislador afirmó que “es excelente” pero que su elección no pasa por ahí.

“Mi relación con Natalia de la Sota es excelente, me siento al lado de ella pero no pasa por ahí sino por un proyecto. Creo que el peronismo tendría que haber ido todo junto pero bueno no pasó. No me gustan las internas y a veces en la vida hay que elegir y yo he trabajado siempre para que Alberto sea Presidente, entonces yo no me paso de bando de un día para el otro y por eso voy y a trabajar para el Frente de Todos”, agregó.

Picante la interna…