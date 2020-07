Con toda la oposición en contra, se aprobó el cambio en el gabinete de Torres

En una nueva sesión del Concejo Deliberante, y con una oposición firme, aprobaron esta mañana el cambio en el organigrama municipal, el cual prevé la salida de Pablo Ortíz del Concejo y del COE para asumir en la Secretaría de Servicios Públicos, como así también el pase de Ivan Poletta a la Secretaría de Gobierno.

El tratamiento fue sobre tablas y la presidenta del Bloque de Alta Gracia CRECE, Amalia Vagni, fundamentó su negativa a la reforma, refiriéndose a un “trago amargo”. “Estuvimos viendo el proyecto de ordenanza donde modifican el organigrama municipal y nos pusimos a estudiar el cambio. Cuando escuchábamos por marzo al intendente que hablaba de austeridad nos sorpendió este cambio, con una Secretaría de Gobierno que no estaba tenida en cuenta desde el inicio y Obras y Servicios públicos que hoy se divide. Nos pareció inoportuno haber modificado tres veces organigrama y cambiado las partidas presupuestarias. Nos deja un sabor amargo. No sabemos si este gobierno ha perdido el rumbo porque las necesidades son otras. Nos apena porque cuando la gente común habla de los políticos habla en desmedro de lo que uno hace para que la política se vea de la mejor manera y jerarquizar a alguien con tanto poder y que se sientan contentos de la jerarquía que se les ha dado no lo aplaudo. Este bloque no va a acompañar ninguno de los dos proyectos”, inició.

Su par, Ricardo González tuvo sus propias palabras y fue bastante duro en sus dichos: “El Intendente entró queriendo llevar el mundo por delante y el tiempo le hizo dar cuenta que no podía hacerlo, teniendo que cambiar directores y secretarios. Entiendo que debemos tomar conciencia de los comercios que la pasan mal y no ven ninguna acción de parte del gobierno”. Por su parte, la edil radical Lucía Allende, agregó: “es preocupante hablar de nuevos rumbos y encontrar un norte a siete meses de gestión. No son tiempos de agrandar el aparato estatal, es momento de ocuparse de lo que reclama el vecino, no de como acomodarse hacia adentro”.

Del otro lado…

El Concejal Manu Ortìz sostuvo que le parecía “vergonzoso” hacer de la demagogia un proyecto de acción política y respaldó los cambios, “esos lugares que van a ocuparse van a ser llevados adelante por compañeros con gran trayectoria y compromiso. Vamos a acompañar al ejecutivo”. También lo hizo Duilio Silva quien trató a la oposiciòn de tener una “logica absurda” de oponerse a todo y Spinetti quien pidió que se apruebe la moción argumentando que el Gobierno de Torres ha demostrado que es “práctico y pragmático”, sabiendo “parar el temporal de una crisis de salud importante”.

La votación se hizo dos veces. Ambas terminaron empatadas en 4 contra cuatro por lo que la Vicepresidente de la ciudad y Presidenta del Concejo Cristina Roca hizo el desempate votando a favor de la reforma-.

La licencia de Ortiz fue aprobada por unanimidad y Monica Prada tomo su lugar en el Concejo.