Con una película que promete ser el estreno del año, Demi Moore regresa al cine

“La Sustancia”, un film protagonizado por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, que abordará la cultura de la belleza tóxica desde una perspectiva innovadora y perturbadora, llegará a los cines de Argentina el próximo 19 de septiembre. Esta cinta, dirigida y escrita por Caroline Fargeat, presenta una narrativa que invita a la audiencia a reflexionar sobre los peligros de desear una versión mejorada de uno mismo.

La trama de esta película gira en torno a la promesa de un producto revolucionario que permite generar una nueva versión de uno mismo, más joven y más perfecta. Sin embargo, la única condición es compartir el tiempo en períodos alternos de siete días con esta nueva versión. Según Fargeat, la película busca ser una “fábula de ‘cuidado con lo que deseas’”, alertando sobre las implicaciones éticas y emocionales de la auto-mejora extrema.

Coralie Fargeat, quien también produjo la película, se dio a conocer en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2017 con su aclamada ópera prima Revenge. Para este nuevo proyecto, Fargeat se ha reunido con colaboradores clave como el director de fotografía Benjamin Kracun, reconocido por su trabajo en Promising Young Woman, y el compositor Raffertie, conocido por su banda sonora en la serie I May Destroy You.

La película cuenta con un elenco estelar encabezado por Demi Moore, junto a Margaret Qualley, notable por su participación en Once Upon a Time in Hollywood y Maid, y Dennis Quaid, (El día después de mañana). La dirección de arte estuvo a cargo de Stanislas Reydellet y el diseño de vestuario por Emmanuelle Youchnovski.

La sustancia fue presentada mundialmente en el 77º Festival de Cine de Cannes, donde recibió una ovación y ganó el premio al Mejor Guión. Alexandra Loewy de Working Title y Nicolas Royer de A Good Story fueron los productores ejecutivos, contribuyendo a la realización de este ambicioso proyecto.

En una entrevista, Fargeat comentó sobre su inspiración para la película: “Quise explorar hasta dónde llegan las personas en su búsqueda de la perfección y las consecuencias que traen esos deseos”. Este comentario refleja la premisa inquietante de la película y su visión crítica sobre la obsesión moderna por la belleza y la juventud.

En términos técnicos, la película se destaca por su impecable cinematografía y un diseño de producción que complementa la naturaleza distópica de la trama. Jerome Eltabet y Valentin Féron se encargaron de la coedición, asegurando una narrativa fluida y envolvente.

Demi Moore, al hablar de su participación en la película, mencionó que “la historia es extremadamente relevante en la sociedad actual, donde estamos constantemente bombardeados con estándares de belleza inalcanzables”. Moore considera que el proyecto es un llamado a la reflexión sobre los límites y consecuencias de la auto-mejora excesiva.

Por otro lado, Margaret Qualley declaró sentirse “fascinada por la complejidad de su personaje y por la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso”. Qualley elogió la visión de Fargeat y su habilidad para crear un mundo cinematográfico que desafía las expectativas del público.

La música de Raffertie, que complementa la atmósfera tensa y provocadora de la película, ha sido destacada por su capacidad para intensificar las emociones del espectador. “La banda sonora juega un papel crucial en la narrativa, subrayando los momentos más críticos de la historia”, afirmó Fargeat.

Finalmente, con un equipo de producción compuesto por Eric Fellner y Tim Bevan de Working Title, La sustancia promete ser uno de los estrenos más impactantes del siguiente año. La película seguirá abordando de manera crítica y reflexiva la obsesión por la estética, invitando al público a cuestionar hasta dónde estarían dispuestos a llegar por una versión “perfecta” de sí mismos.