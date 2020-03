Concejo en cuarentena: “La víscera más sensible del hombre es el bolsillo”, Juan Domingo Perón

Para los políticos todo parece ser factible y alcanzable… hasta que la cuestión les toca de cerca. O, mejor dicho, hasta que les tocan el bolsillo. Esto, parece haber quedado más que demostrado con lo que sucede en este Concejo Deliberante en cuarentena, el cual si bien no tiene presencia física por el aislamiento obligatorio, ya está dando que hablar por las distintas propuestas que se van avarajando de cara a una posible sesión extraordinaria.

Esta vez el debate partió de un proyecto ideado por los Concejales oficialistas Pedro Spinetti y Pablo Ortíz, el cual sorprendentemente tuvo miradas muy opuestas. En el mismo, consideraban que era oportuno que toda la planta política, incluido el Ejecutivo Municipal, contribuyeran económicamente en la creación de un “Fondo Solidario”, destinado a hacerle frente a esta crisis sanitaria. El cual pueda usarse precisamente para acompañar con recursos al Hospital, la Policía y todo aquel sector que pueda estar necesitando una mano en este difícil contexto.

Sin embargo, quienes lo interpretaron como un acto generoso u altruista fueron pocos y lo más llamativo es que aquellos que en plena campaña electoral planteaban como propuesta la reducción de un 30% del sueldo de los funcionarios municipales, hoy ven la iniciativa del Jefe de bloque de Hacemos por Córdoba, como algo “fuera de contexto” y “poco aplicable”. Sí, hablamos de Alta Gracia Crece cuya cabeza de bloque, Amalia Vagni la tildó hasta de oportunista.

Incluso, otra de las propuestas de Pablo Ortiz- también muy articulada con una de las más ambiciosas ideas de campaña de los radicales-, ahora parece no convencerlos. Nos referimos a la suspensión del cobro de impuestos a comerciantes y monotributistas. En respuesta, Vagni dijo “No podemos descalzar al Municipio“. “Hay que ver como está la economía del Municipio. Hoy no podemos plantear lo mismo que planteamos en campaña, sería demagógico” opinó su par Marcelo Jean; “Es algo que tiene que coordinarse con el ejecutivo. Hay que ver si la solución es esa o un plan de pagos para los meses subsiguiente” expresó la también integrante del bloque Lucía Allende.

A decir verdad, lo que es evidente es la poca solidaridad del aparato político para con la sociedad en su conjunto. Pero aquí no hablamos sólo del núcleo opositor del oficialismo, sino del los mismos pares de Spinetti y Ortíz quienes no se mostraron a favor de la iniciativa. ¿Acaso alguno salió a defender la moción de sus compañeros de bloque y a ofrecer parte de su sueldo para este fin?. Incluso, se supo que muchos pegaron el grito en un famoso grupo de whatsapp que hay entre los funcionarios. Y lo que no es menor, ¿De repente todos se interesan por conocer si está en rojo o no la caja municipal y en cuidar los intereses del Intendente?.

En Río Segundo, dieron el ejemplo

El Bloque de Concejales del radicalismo de esa localidad se unió y presentó un Proyecto de Ordenanza muy similar al propuesto por Spinetti y Ortíz, en el que plantean la creación de un “Fondo Especial de Emergencia”. Cuyo aporte saldría del bolsillo del Asesor letrado, Secretarios y Subsecretarios del Concejo y hasta de la misma dirección. Es decir, de toda la planta política y sólo excluye a los empleados.

Un Concejo que no sesiona pero cobra

No nos olvidemos, por otro lado, que en el cumplimiento de la cuarentena dispuesta a nivel nacional, las sesiones del Concejo Deliberante se suspendieron. Eso, sin duda es lo correcto pero el sueldo de los concejales no se disminuyó ni se recortó y tampoco se avarajó la posibilidad de una sesión a puertas cerradas o quizás mediante videollamada. Todos hablan de “gesto político” pero a la hora de levantar la mano la mayoría mira hacia un costado. Alta Gracia Crece lo hizo cuando ansiaba gobernar la ciudad y ahora parece tener una memoria a corto plazo. ¿Y los vecinos? ¿Hace cuánto esperan por ese guiño?, pero claro… que no toquen el bolsillo, lo demás no importa.