Concejo: González afirmó que sesionar en el recinto no fue un acto de “rebeldía”

Ricardo Gónzalez, miembro del bloque Alta Gracia Crece en el Concejo Deliberante, habló con La 88.9 sobre la decisión de la oposición de asistir de manera presencial al recinto. Afirmó ante la polémica que no se trató de un “acto de rebeldía”.

“No es rebeldía. Es una responsabilidad que nos cabe de sesionar en el recinto, donde la gente, que si tiene que acercarse en el momento de la sesión, cuente con concejales en el lugar de trabajo que es el recinto. Creemos que no somos ningunos privilegiados para determinar que nos quedamos en nuestra casa para sesionar. Debemos cumplir con la función por la que fuimos elegidos y con las exigencias de los empleados”, comentó.

González remarcó que el hecho que algunos ediles oficialistas no asistan los miércoles a las sesiones “es una cuestión de cuidado”, pero que ningún empleado tiene la facultad de decirle al intendente “no voy a trabajar por miedo a contagiarme”.

“El doble discurso no nos gusta y nos vamos a oponer”, resaltó.

LLEGADA DE MACRI A ALTA GRACIA Y ARMADO DEL PRO

“Nos enteramos por los medios que venía Macri. Todo lo que sea proclamación va a ser luego de acuerdos. No va a ser que una persona va a venir acá a querer imponer una persona. Todo va a salir de un consenso entre todas las líneas que conformarmos el PRO. No creo que venga con ese sentido“, dijo González en relación a la visita del ex presidente y la especulación acerca de su influencia en el armado del partido.