Confesionarios al aire libre en Semana Santa

Como lo hicieron para esta misma fecha en el 2021, tres curas de la ciudad, Marcos de Parroquia La Merded, Leandro Arias de la Iglesia Fátima y Claudio de Los Salescianos, dispondrán unos gacebos en el playón del parque para los fieles se acerquen a confesarse.

La actividad se llevará a cabo entre las 9 y las 13 horas.

Actividades:

Jueves Santo -14 de abril-:

Por la tarde, confesiones a demanda.

18.30 hs Misa en Buen Pastor

18.30 hs Misa en Medalla Milagrosa

20.00 hs Misa en Fátima (traslado del Santísimo a Espíritu Santo)

20 hs Misa en Rafael García

20 hs Misa en La Merced

21 a 23 hs Vigilia

Viernes Santo -15 de abril-:

Confesiones en el Parque Infantil, de 9 a 12 horas.

16:00 hs. Celebración de la Pasión en Fátima

16:00 hs. Celebración de la Pasión en La Merced

18:00 hs. Celebración de la Pasión en Rafael García

18:00 hs. Celebración de la Pasión en Buen Pastor

18:00 hs. Celebración de la Pasión en Medalla Milagrosa

El Padre Marcos Cabrera, en comunicación con RESUMEN, explicó que en la misa de este jueves de las 20, se traslada el copón (Santísimo) a un costado donde se arma el monumento y desde las 21 queda una vigilia.

Y el Viernes Santo, se lleva adelante una celebración simbólica que no es misa y que la iglesia permanecerá abierta durante toda la tarde para que los feligreses puedan asistir para hacer el viacrucis. Este año como en el 2020 y el 2021, no se realizará la representación que se llevaba adelante años atrás, en el sector de la estancia: «Más allá de que no se haga esta performance estamos muy contentos de estar cerca de la normalidad, tras dos años de pandemia».

El sábado, a las 21 horas, la misa de Vigilia Pascual se llevará a cabo en el Micro Estadio de Vóley, como se hizo la Misa de Domingo de Ramos. Estas celebraciones unen a los seguidores de Fátima, La Merced y Buen Pastor.

Grilla de horarios y misas: Horarios Misas y celebraciones UP