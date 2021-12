Conflicto del Golf: «es algo ajeno a esta Comisión, estos lotes se vendieron hace 15 años»

Luego de que vecinos de Barrio El Golf manifestaran su malestar por los trabajos que un privado está realizando en un lote que, según denunciaron, pertenece a las canchas del Club y, por ende, forma parte de su patrimonio, desde la actual Comisión aclararon la cuestión y lo hicieron con RESUMEN.

«Nosotros queremos aclarar que estamos al frente de esta Comisión desde hace cuatro meses, o sea que no tenemos nada que ver con esa situación. Es algo ajeno a esta Comisión porque esos lotes se vendieron hace 15 años y no es uno solo sino tres», aseguraron, reconociendo que el propietario de uno de esos terrenos ya comenzó a marcar el predio.

«La verdad es que no sabemos porque en su momento esos lotes se vendieron. Quizás fue para solventar los gastos en la cancha nueva pero no son predios de la cancha en sí. Eran del Club pero no de la parte de la cancha», añadieron.

La nueva organización del legendario Golf Club quiso dejar en claro que no es algo a lo cual se le pueda dar una solución desde su lugar, más allá de que entienden ma reacción de los vecinos. «Nosotros no podemos hacer nada. En cualquier momento pueden aparecer los dueños de los otros lotes y cerrar porque tienen dueño».