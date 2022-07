Congreso UCR Diversidad: “La idea es hablar de la temática en todos sus aspectos”

El próximo sábado 23 de julio se realizará el Encuentro Nacional de la UCR Diversidad. El mismo comenzará a las 10:00 hasta las 18:00 en la casa partidaria de Córdoba Capital, ubicada en Boulevard San Juan 209 y tendrá una inscripción previa para participar. Todo Pasa dialogó con Constanza Paolucci, miembro de UCR Diversidad, quien habló sobre los temas que se tratarán en el congreso. “La idea es hablar de la diversidad en todos sus aspectos. Tenemos ejes, que son los que trabajamos a nivel nacional y federal. Tenemos mesas de Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa, Entre Ríos. Queríamos hacerlo en Córdoba porque se va a cumplir un año de la conformación de Diversidad en la provincia”.

Habrá dirigentes de todos los puntos del país. Soledad Carrizo estará presente hablando sobre participación política. Mientras tanto, la temática de Políticas Públicas estará a cargo de Alejandro Cacace e Isael, una persona no binaria de Jujuy que es funcionario. También se tratarán cuestiones como la Educación, Desarrollo, Medioambiente, con participación de Brenda Austin en este tema, Cannabis medicinal, trabajo sexual, entre otras cuestiones. “La idea es hablar de temas muy tratados en el partido. Es visibilizar lo no visible y marcar una agenda de cara al 2023 construyendo un partido más equitativo e inclusivo. UCR Diversidad está hace 10 años en el partido. Después de mucha discusión y trabajo, pudimos lograr el reconocimiento para ser incluidos en la Carta Orgánica. Somos personas activistas que luchan por los derechos humanos, y hablamos de diversidad no sólo en la identidad sexual, sino también en la identidad de los cuerpos, religión, etnias”, expresó Constanza.