Copa América: Argentina va por un lugar en la final

La Selección Argentina, buscará a partir de las 21 horas ante Colombia, el pasaje que lo deposite en la gran final de la Copa América en donde ya espera el equipo local. El encuentro se disputará en el estadio Mané Garrincha y contara con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de ganar su duelo por cuartos de final con un contundente 3 a 0. En donde lo de Lionel Messi fue de otra galaxia, convirtiendo un gol de tiro libre y dando dos pases gol.

El técnico argentino mantendría prácticamente al once titular que logró la victoria ante el equipo de Alfaro. Estaba en duda el arquero Emiliano Martínez, por una molestia muscular que habría sufrido en el último encuentro, pero Scaloni lo confirmo dentro de la nómina titular.

La duda por el costado izquierdo está en la continuidad de Marcos Acuña, o el ingreso de Nicolás Tagliafico. Lo que sí es una certeza es la ausencia del cordobés Cristian Romero, por la distención de la rodilla derecha, razón por la cual se perdió los últimos dos encuentros.

Por el lado de Colombia, quien viene de derrotar por penales a la Selección de Uruguay por 4 a 3 en los cuartos de final, recuperara al jugador de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, quien en el partido ante Brasil, recibió una tarjeta amarilla y tuvo que cumplir una fecha de suspensión.

Aunque Reinaldo Rueda no dio indicios de quien saldría del once titular para que ingrese Cuadrado, se especula que sería el ex jugador de River, Rafael Santos Borré. Mientras que Miguel Borja entraría por Luis Muriel en la zona de ataque.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar; Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda Rivera. DT: Reinaldo Rueda.