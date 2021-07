Copa América: Final histórica

La cita es hoy, a partir de las 21 horas las dos mejores selecciones del campeonato, se enfrentaran en una Final Histórica en el mítico estadio Maracaná, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

La particularidad de la final, algo que no se dio en todo en torneo, es la presencia de público, se permitirá el ingreso de 5000 hinchas de ambos bandos. Por el lado de los argentinos se permitirá la presencia de 2500 hinchas que residan en Rio.

Lionel Scaloni, quien tiene algunas dudas en la alineación, todavía no confirmó el equipo que enfrentará a la selección que dirige Tité.

En el sector defensivo hasta el momento el único que tiene el puesto definido es Nicolás Otamendi.

Por el lado derecho Nahuel Molina disputa el puesto con Gonzalo Montiel. El cordobés no tuvo un gran primer tiempo ante Colombia, aunque sería ratificado en el 11 titular, ya que no habría convencido a Scaloni la actuación del jugador de River.

Por el lado derecho la lucha esta entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Hasta el momento el cuerpo técnico no tiene decido quien sería titular, aunque se estima que repetiría el ingreso en el primer equipo el jugador del Ajax.

La duda central está puesta en Cristian Romero y German Pezzela. El cordobés, que arrastra una lesión no llegaría al cien por ciento, es por eso que el de la Fiorentina lleva una leve venta.

En el medio campo, el que escaló algunas posiciones el once titular es Guido Rodríguez, quien le estaría ganando la pulseada a Leandro Paredes. El jugador del Paris Saint-Germain ingresaría en el segundo tiempo en donde en el último encuentro fue desequilibrante.

En la delantera los confirmados son Lionel Messi y Lautaro Martínez. La duda recae en Nicolás González y Ángel Di María. La ventaja la llevaría “Fideo”, por las buenas sensaciones que dejo en el último partido ante Colombia.

En caso de haber igualdad al término de los 90 minutos, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos, situación que no se contempló en los cuartos de final y semifinales. De persistir el empate la Copa América encontrará un ganador con remates desde el punto penal.

Argentina: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Pezzella o Romero, Otamendi, Tagliafico o Acuña; De Paul, Guido Rodríguez, Paredes o Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Di María o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni