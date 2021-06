Córdoba compró un millón de dosis de la vacuna china CanSino

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine Adenovirus Type 5 Vector) es de una sola dosis y fue desarrollada por laboratorio CanSino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology). Es la tercera fabricada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Tiene una eficacia promedio del 68% para prevenir la enfermedad del Covid-19 luego de 14 días de su aplicación y del 90% para prevenir cuadros graves del coronavirus una vez transcurrido los 14 días.

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, explicó a Cadena 3 que el acuerdo se firmó a través del laboratorio argentino Cassará, que son los representantes de la empresa china en el país y es el mismo contrato que firmaron Nación, la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

“La vacuna tiene ciertas particularidades que la hacen bastante práctica para la recepción, almacenamiento, distribución en un territorio tan extenso como el nuestro y aplicación porque es una monodosis y se conserva a una temperatura de dos a ocho grados”, precisó.

Consultado por los plazos de la llegada del millón de dosis, advirtió que hay “pormenores” para la importación y traslado, pero sostuvo que esperan el arribo de una parte de las acordadas dentro de 45 y 60 días.

Resaltó que Argentina participó de los ensayos de fase 3 de esta vacuna, al igual que México y Chile, que ya aprobaron su aplicación.

Recordó que aquellas dosis que sean adquiridas por la Provincia serán descontadas del cupo que enviaría Nación para ser redistribuidas entre aquellas provincias que no realicen negociaciones propias.

Y anunció la llegada de 30 mil dosis de AstraZeneca para este martes y “un número más grande aún para este miércoles”.

“Hoy llegan a la Nación 111 mil dosis, por lo que la carga que arribará mañana será más importante”, anunció.

Por último, comentó que mientras tanto continúa la negociación para la compra de la vacuna Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson, ya que también es de una monodosis de similar eficacia. “En el momento que podamos contar con la aprobación de la Anmat, puede ser otra línea de dosis que podría llegar adquirir la Provincia de Córdoba”, agregó.