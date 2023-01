Córdoba tiene su primer alfajor de Peperina y es de Villa la Bolsa

En Villa La Bolsa nació el primer alfajor de peperina, una creación bien cordobesa que se logró tras mucho tiempo de prueba y error. «Estamos felices, es un logro importantísimo después de haberlo intentando tanto tiempo. Porque buscábamos ese sabor que te retrotraiga a las sierras aunque ya no estés acá», contó su creadora, Graciela Quilaleo, la cocinera que también representó a la localidad en el Concurso de Asadoras y junto a su dupla se llevó el tercer lugar.

«Hace cinco o seis años que vengo con distintas recetas y no daba con la tecla, con el sabor auténtico a la peperina», relata y detalla que el producto se logró con la producción lograda tras su incersión en el Proyecto Peperina: «Fui invitada por medio de la comuna a participar del Proyecto Peperina junto a otras familias y dije que si porque a mi me encantan las plantas, y más me gusta el tema de las huertas orgánicas. Tengo acá huerta con hierbas serranas», dijo sobre su adhesión a este proyecto provincial (Peperina) que se está haciendo junto a la Cooperativa Flor de Laburo, y que en esta primera etapa cuenta con la participación de La Bolsa, La Rancherita y San Isidro del departamento Santa María.

Por otra parte agregó que durante la presentación del Programa al que asistieron algunas de las familias que participan, la jefa comunal Verónica Diedrich y la titular de Ambiente Paola Banegas, «le comenté al ministro Scotto que la idea era hacer los alfajores de peperina y quedó fascinado, le encantó la idea. Me dijo que cuando los tuviera los llevara a la Secretaría de Ambiente para presentarlos en sociedad porque me explicó que había necesidad de sacar algo que nos identifique«, agregó.

Por medio del proyecto, Graciela recibió los plantines y al día de la fecha tiene tres huertas de peperina. En cuanto a los tiempos de producción, señaló que como es un producto artesanal lleva su tiempo. «Los estamos haciendo para la temporada pero ya queda definitivo para el mercado como los alfajores de peperina de La Bolsa». También aclaró que trabajó mucho la tierra agregando compost par lograr el verde que hoy tienen las plantas.

La producción la logra con un grupo de colaboradores «jóvenes a los que además estoy capacitando», remarcó «y con el apoyo de mi familia, porque este es un emprendimiento familiar. Es un proyecto pensado para trabajar en familia y así lo estamos haciendo», resaltó.

El sabor finalmente se logró hace un mes aproximadamente «no lo podía creer», relata, y asegura que «la receta está bajo siete llaves (risas)». Los eventos de diciembre le imposibilitaron sacarlo al mercado en ese momento y por eso puede hacerlo ahora. «La idea era lograr ese aroma en la boca bien de Córdoba, y lo logramos. ¡Estamos felices! «, finalizó quien lleva la producción a la feria y también lo ofrece en su página de Instagram: @saborpatagonico727

«Para la localidad es un orgullo grandísimo, y que además este logro esté en manos de una de las asadoras que representó nuestra localidad, más aún también. Felices de que pueda poner a rodar este original emprendimiento», dijo la jefa comunal Verónica Diedrich; y recordó que La Bolsa fue un de las cuatro localidades elegidas por la Secretaría de Ambiente para poner en marcha el Proyecto Peperina debido al trabajo que se viene realizando en este sentido.