Crisis del 2001: El día que Adolfo Rodríguez Saá suspendió el pago de la deuda externa

El 23 de diciembre de 2001, se llevó a cabo el Asamblea Legislativa en donde el Congreso Nacional eligió Presidente de la Nación con el mandato de que comenzara a normalizar el país tras la crisis política y económica. El Partido Justicialista, en cabeza del Presidente Provisorio Ramón Puerta, tuvo la misión de elegir quien sería el sucesor de Fernando de la Rúa y para tal tarea fue designado el entonces Gobernador de la Provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá.

Rodríguez Saá obtuvo 169 votos a favor y 138 en contra. Con tono anecdótico, el puntano reconoció esta semana a Ámbito Financiero: “Creo que fui el único presidente que asumió sin poder elegir el traje. Cualquier otro elige un trajecito lindo, yo fui con el que tenía en Buenos Aires porque vivía en San Luis y cuando salí no sabía que iba a ser yo. Encima estaba muy gordo, pesaba 10 kilos más que ahora y el saco no me cerraba. Tuve que pedirle a un sastre que por favor le diera un retoque”.

Al momento de pronunciar su primer discurso como Presidente ante el Congreso Nacional, Rodríguez Saá manifestó: “En primer lugar anuncio que el Estado Argentino suspenderá el pago de la deuda externa”. La realidad por ese entonces, como ocurre hoy en día, era que Argentina les debía dinero al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Pero Rodríguez Saá fue mucho más allá al anunciar que “desde ahora se implementará “El Argentino” como nueva moneda corriente del país”. Esa moneda, nunca se llegó a implementar.

Siete días más tarde, varios Gobernadores y dirigentes del PJ le retiraron su apoyo al Presidente que tenía la misión de ejercer el cargo hasta el mes de marzo de 2002 y convocar elecciones, por lo tanto no le quedó otra que renunciar y en su lugar asumió como Presidente Provisorio, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Camaño.

Adolfo Rodríguez Saá hoy es Senador Nacional por San Luis y forma parte del Bloque del Frente de Todos. Más allá de haber gobernado solamente siete días, Rodríguez Saá cobra $600.000 de pensión presidencial y tiene asignada una custodia de “ex Presidente”.