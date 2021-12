Cronograma de recolección de residuos para Navidad

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se informa a la población el cronograma de trabajo del área:

El jueves 23 de diciembre, la recolección nocturna se adelanta y comenzará a las 20:00 horas.

El viernes 24, la recolección matutina será normal, sin embargo no se podrá realizar la recolección vespertina y nocturna ya que el predio de Piedras Blancas cierra a partir de las 16 horas y no se podrá descargar los residuos.

El sábado 25 no habrá servicio y el lunes 27, la recolección será normal según el cronograma vigente.

IMPORTANTE:

Se solicita a los vecinos tener en cuenta esta información y colaboración para evitar que las bolsas de residuos queden en la vía pública.