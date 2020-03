CTERA convoca a un paro de docentes por el Día de la Mujer

Mientras por estas horas, docentes cordobeses se encuentran reunidos en asamblea para someter a votación la nueva propuesta salarial del Gobierno de la provincia, (la cual consisten aumentos escalonados en tres tramos entre los meses de febrero y julio), a nivel nacional son varias las provincias que debaten la posibilidad de hacer un paro de actividades para el lunes 9 de marzo, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. Una iniciativa impulsada por CTERA y que en Provincias como BS As, Entre Rios y Neuquén ya ha tenido el visto bueno.

Lo cierto es que UEPC, al momento, no se ha expresado al respecto por lo que no se descarta la posibilidad de que varios docentes no dicten actividades el próximo lunes en las escuelas de la Provincia. Resta saber por otro lado, si el Gobierno descontará el día a los mismos o será abonado. En Buenos Aires, por ejemplo desde el Gobierno ya anticiparon que avalan la iniciativa de CTERA por lo que NO descontarán el día a aquellos maestros que decidan parar.

Cabe destacar que la marcha y movilización a nivel pais e internacional, es el domingo de marzo.