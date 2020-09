“Cuando uno cuenta la cantidad de obras que se han hecho en los últimos años, se acabó la política”

Otra de las voces que pasó esta mañana por los micrófonos de la 88.9, fue la del Secretario de Servicios Públicos Pablo Ortiz.

El ex Concejal quien había estado cumpliendo labores desde su domicilio tras haber mantenido contacto con una persona positiva en Covid, se reincorporó esta mañana de manera presencial a su ambito habitual de trabajo. “En el dia de ayer en el polideportivo de la ciudad y a través del área sanitaria del Dr Cugno, me hicieron un testeo rápido y dio negativo, por lo que desde hoy ya estoy trabajando presencialmente. Hemos venido trabajando via telefónica pero hoy tempranito ya me estaba reicorporando a mi oficina”, confirmó Ortíz.

Sobre la audiencia pública de renovación de concesión a Cosag

La semana pasada Ortíz, vía zoom, fue el encargado de detallar las obras que el Municipio en conjunto con kla Cooperativa presidida por Ennio Mazzini han realizado en la ciudad. Esto, a modo de argumentar, si se quiere el por qué de la renovación del contrato para que la prestadora de servicios de agua Cosag siga siendo la que le brinde el servicio a Alta Gracia, por cuatro años más.

“Somos todos vecinos de la ciudad y a la cooperativa la sentimos como nuestra mas allá de que sean una cooperativa de trabajo. Hemos tenido un sin numero de crecimiento entre el Estado municipal y la cooperativa que han sido para el bien de los vecinos, no solo de agua sino también cordón cuneta y cloacas”, inició Ortíz y siguió: “Seguiremos trabajando en llevarles el servicio de agua potable a los vecinos de la periferia. Es un crecimiento no menor. En la audiencia publica tuve la posibilidad de contar las obras que el Municipio a través de la cooperativa ha hecho en estos años. donde hemos sextuplicado la laguna sanitaria para poder incorporar caudal para el tratamiento, Si el Estado no tiene una laguna mucho más amplia, evidentemente uno no puede seguir avanzando con cloacas para los vecinos porque sino el sistema colapsaría, igual con el tendido de agua, la nueva planta potabilizadora que nos permite llegar a muchos mas vecinos, hablamos de obras muy importantes, de mas de 200 millones de pesos”, explicó Ortíz.

Sobre la oposición

Luego de su alocución en dicha audiencia, algunos concejales de la oposición lo tildaron de hacer politica a la hora de enumerar dichas obras realizadas. Al respecto, el también ex coordinador del COE dijo: “Yo entiendo la situación política. Entiendo que yo era informante del Muncipio en representación del intendente a lo que es obras de agua y cloacas; yo me pregunto, ¿como le decimos a los vecinos que queremos seguir trabajando con la cooperativa local si no le decimos que obras hemos hecho?. La oposición desde su lugar tiene que hacer algunas apreciaciones políticas, es legitimo, pero cuando uno cuenta la cantidad de obras desarrolladas en los últimos años, se acabo la politica, no hay mayor verdad que la realidad”, sostuvo.

Los frentes de obra activos y las proyecciones

En este mismo contexto, Ortíz detalló sobre las mejoras y extensiones de red de agua que vienen realizando: haciendo el tendido de agua desde ruta 5 a calle Zabala Ortiz, desde el Deportivo Norte hacia Zabala Ortiz con obras de cloacas, también cordón cuneta. “Hay vecinos de Villa Oviedo que desde hace tiempo esperaban una obra de agua y la Municipalidad ya puso los caños, Cosag colaboró con el zanjeo; estamos tratando de llevarle la red domiciliaria a esos vecinos. Venimos también desarrollando actividades de cloacas en General Bustos”, se explayó Ortíz a la vez que volvió a referirse al gran trabajo de puesta en valor que se está desarrollando en las diferentes plazas de la ciudad.

Por ultimo, como buen peronista de cepa, Ortíz no dejó de referirise ala figura de José Manuel de la Sota en el marco del segundo aniversario de su muerte. “Fue uno de los mejores dirigentes que tuvo el pais, Dios prefirió llevárselo pero tenia muchísimas posibilidades de ser Presidente de la nación. Era un gran estratega”, sintetizó el funcionario mientras recordó los años 80 cuando el ex Gobernador arribaba a la ciudad de Alta Gracia por primera vez acompañado de su amigo y militante, e, Dr Julio Tejeda de Despeñaderos.