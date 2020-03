“Cuarentena social… cuarentena impositiva”

Gustavo Rossi, Presidente del Partido Laborista, presentó un escrito en el que no sólo hace referencia a la imparcialidad de oportunidades de algunos ciudadanos que trabajan diariamente en el sector informal, sino también a los monotributistas y quienes trabajan por su cuenta.

“La solución para quienes trabajan y producen con costos que no les permiten tener una espalda fuerte como para recibir embates económicos duros, no puede ser otra que el Rescate Financiero… Activando mecanismo de desendeudamiento acomodados, como por ejemplo, compensaciones de deudas fiscales, prorrogas de pagos de servicios, refinanciamiento de créditos ya contraídos y sobre todo garantizar que no se corte la cadena de pagos”, expresa Rossi en el escrito, expresando también que desde el Partido tienen un compromiso social de defensa de los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, como así también los monotributistas.

El texto completo:

Esta situación de aislamiento obligatorio es una medida de alcance popular, para todos por igual, pero hay ciudadanos que son menos iguales que otros a la hora de llevar comida a la mesa, si no pudieron salir a hacer la diaria.

Y no me refiero solo a la gente que hace changas, vendedores ambulantes, limpia vidrios, personas en situación de calle, que de por cierto están verdaderamente en problemas… sino también, a los millones de monotributistas que afrontan una situación de cuentapropismo hoy inhibidos de realizar actividad alguna, y con el agravante de tener un socio que aún no anuncio claramente si hará cuarentena.

Se propuso a nivel provincial una solución provisoria, un aval para tomar créditos destinados al pago de salarios; la inmediatez de las redes deslizaba rápidamente una reflexión desde twitter; una comerciante pymes decía… “Hay que endeudarse para pagar deudas? … ¡Eso no es ayuda!”

La solución para quienes trabajan y producen con costos que no les permiten tener una espalda fuerte como para recibir embates económicos duros, no puede ser otra que el Rescate Financiero… Activando mecanismo de desendeudamiento acomodados, como por ejemplo, compensaciones de deudas fiscales, prorrogas de pagos de servicios, refinanciamiento de créditos ya contraídos y sobre todo garantizar que no se corte la cadena de pagos.

Otra vez, estamos como Partido Laborista parados en una defensa tan fuerte como la primera línea sanitaria de médicos y enfermeras contra el coronavirus, tenemos el mismo compromiso social en la defensa de la Clase Media Trabajadora, pidiéndole al gobierno políticas de salvataje para la micro, pequeña y mediana empresa, a más de sumar a los monitributistas.

Es necesario también contar en esta segunda etapa de salvaje a las pymes, con avales desde los sectores de gobierno para obtener créditos a tasas muy bajas o cero, direccionadas en este caso a poner en marcha la producción nacional, reactivando la industria tradicional y la del conocimiento.

Aplanar la curva de contagio de la pandemia es ingresar a la población en cuarentena, inhibiendo a la sociedad de toda acción fuera de su hogar.

Aplanar la curva de la pandemia financiera, es inhibir todos los mecanismos que pongan a la Clase Media Trabajadora en situación de quiebre financiero, es ingresar también al Estado… en cuarentena Impositiva.

Lic. Gustavo Rossi

Presidente

Partido Laborista

Argentina.