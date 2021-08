“El pez por la boca muere”: Daniel Villar le responde a la Concejal Vagni

Tras una serie de placas publicadas por el bloque Alta Gracia CRECE en las redes sociales y el no acompañamiento del presupuesto municipal, en la sesión que se desarrolló la mañana del pasado miércoles 18 de agosto, Villar se presentó en el recinto del Concejo Deliberante para aclarar las dudas sobre los juicios que debe abonar la municipalidad. Entonces el bloque se levantó y dejó la sesión. La edil Vagni había dicho: “El Asesor Letrado no pone ni las manos”.

El funcionario fue entrevistado por RESUMEN y dijo: “Vagni está marcada por la intolerancia política. Después de que se paseó durante dos semanas por todos los medios pidiendo explicaciones sobre el gasto, cuando me presento, se levantan y se van para no ver la realidad que es la única verdad”.

“No querían ver que el Gasto 2020 está ajustado a derecho y corresponden a gestiones anteriores a la nuestra, por negligencia, irresponsabilidad o impericia. Por uno de los juicios, el más importante, pagaremos ocho millones de pesos. Se nos condenó por la muerte de un menor, Mateo López, en la cancha de Banfield. El niño fue atropellado por un camión regador. Las pericias demostraron que el trabajador, según sus propias declaraciones, trabajó desde las 5.30 de la mañana hasta las 18 horas, cuando ocurrió el hecho. El seguro no los cubrió porque el vehículo no cumplía con las medidas de seguridad: no tenía luces, ni frenos ni soportes” argumentó Villar. Además señaló que un funcionario que pertenecía a esa administración, es actualmente concejal de Alta Gracia CRECE. También se suman los honorarios de los letrados.

En segundo lugar, el abogado relató otro hecho: “Durante 2009, se pavimentó la calle Suipacha y no tuvieron en cuenta el desnivel ni las alcantarillas. Tras una gran lluvia, se inundaran varias viviendas y uno de los vecinos, el señor Sánchez, nos demandó por tres millones de pesos más el veinte por ciento de honorarios de los abogados”. A éstos grandes juicios hay que sumar otros por discapacidad laboral.

“No se tomaron el trabajo de ver cómo se llegó a esos 18 millones de pesos, ellos conocían perfectamente esta cifra” esgrimió.

Con respecto a la planta de empleados-ya que otra de las críticas fueron las becas dadas por la municipalidad-, el asesor letrado mostró un cuadro comparativo donde se muestra que en 2015 había 608 empleados en total y durante el 2021 suman 559. También declaró que en un trabajo en conjunto con Recursos Humanos, lograron bajar el porcentajes de accidentes laborales.

“Discutir la experiencia y el trabajo de la Asesoría Letrada, evidentemente es una irresponsabilidad. El pez por la boca muere. Esos 18 millones de pesos fueron analizados y visados por el Tribunal de Cuentas”