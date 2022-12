Daniel Villar sobre el inadaptado conductor del video: «Hay mas víctimas»

Tal y como anticipara este medio, en las ultimas horas se viralizó el video de una joven quien denuncia públicamente a Lautaro Ordoñez por abuso sexual con acceso carnal.

Se trata del mismo sujeto que el pasado 25 de diciembre fue noticia por embestir y arrastrar a dos policías en Córdoba capital, haciendo caso omiso a un control. El joven estuvo detenido algunas horas y finalmente ayer recuperó su libertad, aunque continúa imputado de lesiones leves y desobediencia a la autoridad.

En ese marco, el dr Daniel Villar- abogado del Municipio de Alta Gracia y defensa de Jana, la presunta víctima- habló con RESUMEN y contó algunos detalles del caso, sosteniendo que su representada no sería la única víctima.

«Es un hecho grave que tiene mas víctimas y a mi defendida le están haciendo las pericias correspondientes para que la causa avance», explicó Villar. En tanto, Jana, la denunciante, también habló con RESUMEN y explicó el por qué de la necesidad de hacer público su caso.

«Sentí el impulso de hacerlo porque yo ya pasé por la etapa del enojo y la bronca. Ahora después de lo que pasó el domingo y los videos que se vieron, me preocupé por que la gente tenga conocimiento público de quien es, de que se trata de una persona peligrosa que no está apta para vivir en sociedad, de que es alguien agresivo. Él es consciente de sus actos y debería estar preso».

La joven, además, reconoció que tras su valiente decisión recibió cientos de mensajes de jóvenes que pasaron por lo mismo y aún no se animan o no se animaban a contarlo y que le solicitaban consejos para hacerlo. «Muchas chicas me han escrito por esto y la verdad es que me pone contenta poder ayudar a que otras personas puedan contar su historia», añadió.

Desde que ocurrió el hecho (febrero de 2020), Jana permanece con tratamiento psiquiátrico debido a transtornos de ansiedad. Sostiene que el hablar con sus padres y el apoyo de ellos, como así tambien de sus amigos, la ayudó en este transe y hoy solo pide justicia.

«No se quienes son las chicas que iban con el en el auto, pero si las hubiera conocido estoy segura de que no se iban a subir al auto con él», sentenció.