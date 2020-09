David Boaglio deja la intendencia de Despeñaderos

Quiero contarles que hace un par de días sufrí de un pico de estrés y tensión, lo cual me llevó a un estado de salud delicado, que se suma a mi condición de paciente Covid 19. Por tal motivo, me veo obligado a tomar una difícil decisión, que es alejarme momentáneamente de mi responsabilidad como concejal a cargo del ejecutivo municipal, para así, lograr concentrar todas las energías en mí recuperación.

Quiero agradecer a toda la comunidad por las muestras de cariño y apoyo que me brindaron en todo este tiempo, decirles que en este camino que transité siempre traté de escuchar todas las inquietudes y problemas que la gente me exponía, y procuré brindar lo mejor de mí para dar respuestas y soluciones.

Por último, quiero comentarles que aún no me he recuperado del Covid-19, y en esta línea les pido que se sigan cuidando y que respeten todas las medidas de bioseguridad. Cómo les he dicho en otras ocasiones, es un virus nuevo para el cual no está desarrollada aún la cura; les pido que no se atemoricen, sino que reflexionemos y que seamos conscientes, responsables, nos cuidemos cada uno desde su persona, así cuidaremos al resto de la comunidad.