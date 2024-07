De La Boca a Hollywood: Trueno forma parte de la banda sonora de Bad Boys 4

Trueno es un cantante, compositor y rapero argentino de 22 años, que actualmente, tras el lanzamiento de El Último Baile, su tercer álbum de estudio, se encuentra liderando los charts. Teniendo en cuenta que lanzó un disco con 13 canciones que hacen honor a la cultura del hip hop y exploran todas sus variantes.

Actualmente, Trueno se encuentra liderando las listas de música y las plataformas musicales, como YouTube y Spotify, ya que su último álbum y especial su canción, “Real Gangsta Love” son un éxito con millones de reproducciones.

Lo cierto es que desde que Trueno inició su carrera como solista a los 15 años hizo ruido en la escena musical, y con sus tres álbumes dejó una huella identitaria dentro del género urbano, que lo llevó a realizar giras por Latinoamérica, Estados Unidos y España, y a colaborar con grandes artistas.

Debido a su éxito con solo 22 años y a sus logros durante la carrera, primero como freestyler, y después como cantante, conquistó a Hollywood y una canción suya es parte de la banda sonora de una película, al igual que lo hizo María Becerra con “Te cura” en Rápidos & Furiosos X.

A través de su cuenta de Instagram, Trueno escribió: “De La Boca a Hollywood, los nenes”, y una presentación del soundtrack de “Bad Boys 4: Ride or Die”, la cuarta entrega de las películas de Will Smith y Martin Lawrence, estrenada el pasado jueves 6 de junio de 2024.

La canción se llama “Bad Boys” y fue en colaboración con Sean Paul, el cantante y productor musical jamaiquino. De esta manera, Trueno dejó en claro su éxito musical que lo llevó a participar de una de las sagas más populares de Hollywood, en lo que compete a la comedia y a la acción.

Por su parte, Becky G también forma parte de la banda sonora del film, participando en dos temas: “Tonight” con Black Eyed Peas y El Alfa, y “Flores Pa Ti” junto a Luísa Sonza y Papatinho. La versatilidad de Becky G brilla en estas colaboraciones, donde fusiona ritmos urbanos con su distintiva voz.

El Alfa, conocido por sus explosivos temas de dembow, aporta su inconfundible estilo a “Tonight”. Este tema promete ser un éxito rotundo, combinando la energía de El Alfa con la influencia global de Black Eyed Peas y la poderosa voz de Becky G.

Myke Towers también se une a la fiesta con “Bam Bam”, un dúo con Shenseea. Esta colaboración añade un toque caribeño y urbano al soundtrack, destacando la capacidad de Towers para adaptarse a diversos géneros y mantener su autenticidad.

Luísa Sonza y Papatinho completan el elenco latino con su participación en “Flores Pa Ti”, añadiendo una dimensión brasileña a la mezcla. La presencia de estos artistas subraya la diversidad y el alcance global del soundtrack, conectando culturas y estilos a través de la música.

“Bad Boys: Ride or Die”, dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, cuenta con un elenco estelar que incluye a Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, y Eric Dane. Este soundtrack no solo enriquece la experiencia cinematográfica de “Bad Boys: Ride or Die”, sino que también celebra la contribución de los artistas latinos a la industria del entretenimiento global.