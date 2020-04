“Estoy muy contento por la colaboración de la gente, estuve en Canal Dos y vi la cantidad de donaciones que ya llegaron y también estoy contento por haberme tenido en cuenta como siempre. Yo siempre lo digo, la mùsica se lleva en el corazón y mucho más en estos momentos difíciles que está pasando el mundo”, de esta manera, inició en el aire de la 88.9, Cristian “lele” Quiroga, reconocido cantautor de la ciudad quien también se suma a la Campaña solidaria de “Alta Gracia codo a codo”.

Lelé, contó además que esta etapa de cuarentena sirvió para plantearse nuevas ideas que piensa poder concretar ni bien todo esto termine. “En lo personal me gusta componer, escribir, estoy grabando un disco y bueno, surgen muchas ideas importantes para cuando pase todo esto esperamos poder volcarlo a nuestro trabajo”

Sobre su trabajo actual

Reconocido en el ambiente del folclore, Cristian reconoce que en estos ultimo dos años se ha encontrado con “un show musical” y si bien no ha descuidado sus raíces musicales, ha divagado por otros géneros. “Me he volcado a la balada, el bolero, el tango y hasta la cumbia y el cuarteto. La animación me abrió muchas puertas sin descuidar el folclore, y ahora estoy muy volcado a las redes que nos sirven para poder mostrarle a la gente y entretenerla un poquito, nos ponemos en el lugar de la familia, queremos que tengan opciones, y de paso nosotros nos seguimos mostrando”.

Una de las canciones que Quiroga compartió guitarra en mano al aire de la radio fue el clásico de Fito Paez, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, la cual asegura fue la que más alcance tuvo en las redes ni bien la interpretó. “De las canciones que subí, la que más pegó en las redes fue ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón. Imagino que por el tiempo que estamos viviendo”, dijo.