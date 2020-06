De manera progresiva y bajo las medidas de seguridad pertinentes, Anses abrió sus puertas

Tras la altísima demanda telefónica y virtual, la oficina de Anses en Alta Gracia decidió abrir sus puertas. “Es lo que la gente necesita y lo estamos haciendo de manera progresiva, cumpliendo con todas las medidas de seguridad”, explicó Mané Chiotti, encargada de la UDAI local en diálogo con la 88.9.

Actualmente están trabajando bajo el sistema de turnos y la prioridad son aquellas personas que quedaron con turnos pendientes desde antes del inicio de la cuarentena. “En definitiva abrimos las puertas para aquellas personas que tenían turno y habían sido postergados y vamos a trabajar con turnos cada veinte minutos”, explicó Chiotti aclarando que las personas deben acudir con DNI y barbijo.

Sobre la atención de los trabajadores, la ex candidata a viceintendente explicó que lo hacen “de manera prolija” a la vez que “todos los trabajadores tienen barbijos, mamparas”, hacen limpieza estricta en el lugar y toman la temperatura a quienes asisten. “Defensa Civil estará ayudando y se lo agradecemos, en lo que es el ingreso de la gente que será gradual y marcando distancia”.

Sobre las dudas en el IFE

Si bien el Gobierno Nacional confirmó que el próximo 8 de junio arranca un nuevo cronograma para beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, hay quienes no pudieron cobrar aún el primer pago. Esto, por presentar diferentes inconvenientes, como por ejemplo, ingresar igual número de teléfono o email que otra persona. Antes esto, Chiotti explicó: “Hay que darle tranquilidad a quienes aún no pudieron cobrar, se les va a asignar una nueva fecha y deben consultarlo por la página en “donde cobro” diariamente. Ese dinero no se pierde. A quienes ingresaron los datos que estaban en espera, se están terminando de cruzar todos los datos de todas las personas para darle una respuesta, y determinar si son aptos o no para el cobro. El 8 de junio abra una nueva fecha de cobro y las asignaciones se les va habilitar inmediatamente”.

Anses atiende de 8,30 a 13.30 y la gente recibirá un llamado para confirmar los turnos. “Le pedimos a la gente que por favor atiendan los teléfonos, hay gente que no nos están atendiendo, para el que necesite llamar les dejamos en claro los teléfonos, pueden comunicarse al 130, o al 3547-432952” culminó Chiotti.