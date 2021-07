“Debemos continuar con los cuidados contra el covid19 exactamente igual al año pasado”

Cámara es una de las profesionales más consultadas sobre covid19 en la provincia de Córdoba, ya que hizo su especialidad y tesis sobre la familia de “los corona”, sus variantes y efectos. Y esta mañana, dialogó con el equipo de “Todo Pasa” de FM 88.9. Aquí nos cuenta sobre las diferentes cepas que circulan por el país, sobre la posible tercera ola y la necesidad se seguir cuidándonos como el año pasado.

“La cepa original a través de sus estrategias evolutivas ha logrado generar variantes. Tenemos miles de variantes nada más que algunas son más particulares ya que cambian algunas características del virus” comenzó explicando.

Génesis del virus en Argentina

“La primera ola, la que más prevalencia tuvo, en el pico de octubre fue la del Reino Unido:”Alfa”-el nombre que le puso la Unión Mundial de la Salud para no estigamtizar a ningún país-. eso logro caer un poco, hubo varios picos pequeños tras feriados largos y celebraciones-como navidad-. La curva bajó hasta que en marzo-abril empezó a levantarse los casos y estamos en la segunda ola, que fue producida por la cepa Manaos, que llegó de Brasil y se denomina “Gama” en el alfabeto griego. Esa se fue manejando aunque en el pico se produjeron el doble de casos que en el primero y cada vez que una nueva variante entra, hay que tener mucho cuidado, si bien “Delta” es la última que ingresó y es grave no por las complicaciones que genera en el paciente sino porque mayor porcentualidad de transmisibilidad -un 60/80 por ciento-. Esto se traduce en mayor transmisión, más cantidad de contagios y más enfermos, escasean los tratmientos, las camas y se abarrotan los hospitales.

Venían descendiendo los casos, seguían circulando las otras variantes también. En diciembre ingresó la cepa andina, de Perú, llamada “Landa” en el alfabeto griego. Y la Delta entró a través de viajeros, por lo cual está muy bien los controles a las personas que ingresan desde el extranjero, no está instalada en circulación comunitaria. Están bloqueados los menos de 20 casos que han ingresado, aunque se piensa que con la “Delta” podría haber una tercera ola a fines de julio, principios de agosto. Pensabámos que con el avance de la vacunación ya se iba a terminar todo pero debemos seguir cuidándonos”.

Por ello la bióloga aconsejó continuar con las medidas de bioseguridad que utilizábamos el año pasado: ventilación de las habitaciones, aunque haga frío, con aireación cruzada, esterilizar los productos que traemos de afuera -compras del super, delibery-, distanciamiento social, utilización de barbijo, airear los abrigos afuera, al sol, lavarnos las manos y si nos reunimos con familiares, siempre al aire libre.

“El cuidado que proponemos es una cuestión solidaria, aplicarse la vacuna es una cuestión solidaria” sentenció la viróloga.

La familia “Corona”

La especialista, quien estudia la familia de “corona vida”-ese es su nombre traducido- desde 2013, relató que tiene varias cepas que ya circulaban en Argentina y producían una sólo una pequeña infección respiratoria, no eran graves y se llaman “endémicas”-que afecta habitualmente a una región o país-.

“He hecho estudios en niños y solamente se volvían graves si tenían una enfermedad de base como diabetes o cáncer. El alerta aparece cuando surge una nueva cepa. La actividad del hombre no ayuda, no respetamos demasiado la naturaleza e invadimos espacios que no nos pertenecen. Cazamos animales que están extinción, ¿con qué necesidad se caza y se come un pangolín?…cuando una persona lo carnea, el virus salta hacia sus mucosas y es allí donde se produce el contagio”.

Con respecto a la enfermedad, la profesional señaló que “estamos a la par de la misma, subidos a la ola y aúin no vimos el cuadro completo, se sabe mucho, pero falta, ha sido todo muy dinámico. La vacuna fue creada rapidísmo, aclaro que no fue una chantada, ya había plataformas hechas para otras vacunas contra otras enfermedades. La desinformación ha hecho mucho mal.”

En relación a las medidas tomadas por el gobierno nacional, opinó: “Reconozco que las medidas tomadas han estado muy bien, a pesar de los errores y aclaro que no voté ni al gobierno nacional ni al provincial. El problema hoy es que en Córdoba siguen habiendo muchos contagios y muchos fallecidos porque empezamos más tarde con las restricciones el último mes. Mi propuesta es que que todo aquel que pueda trabajar desde su hogar lo haga y erl que tenga que salir salga y así disminuimos la cantidad de personas en la calle”.

Las vacunas no vencen

Consultada por los periodistas de “Todo Pasa”, la investigadora declaró que la primera dosis “protege bastante” aunque la llegada de la variante “Delta” expuso que sí hace falta la segunda dosis para una protección total y que “debemos seguir cuidándonos” reiteró.

Por su parte aclaró que los anticuerpos en el cuerpo no vencen sólo disminuyen un poquito en el tiempo. “Las vacunas son muy importantes: son el segundo invento que salvó más vidas en el mundo-primero es el agua potable-, sirven como paraguas, como escudo, no sólo me protegen a mí sino también a quien tengo al lado” concluyó.