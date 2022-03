Debutan Los Doguitos en el Argentino de Santa Fe

A partir de las 12.30 la Selección Cordobesa de Rugby tendrá su debut en el campeonato Argentino Juvenil que se disputa en Santa Fe

Los Doguitos tendrán su inicio ante la selección local a partir de las 12.30 en la cancha 1 del Santa Fe Rugby Club por la Copa Oro.

En el conjunto cordobés hay dos altagracienses que estarán representándonos, se trata del jugador Gonzalo Gargallo Bazán del Córdoba Athletic y Andrés Zacarelli en la preparación física.

Los dirigidos por Diego Ghiglione, disputaron un solo encuentro de pretemporada, fue ante Tucumán, y fue victoria de Córdoba en los dos partidos que se disputaron por 12-6 y 33-13.

El head coach empezó con 47 jugadores la preselección para dar la lista definitiva de los 27 jugadores que viajaron a Santa Fe.

Jugadores:

Acuña Bautista / Córdoba Athetic

Amata Gino / La Tablada

Bazán Brondo Tadeo / Universitario

Bazán Gargallo Gonzalo / Córdoba Athetic

Bocco Tomas / Córdoba Athetic

Brasca Agustín / Córdoba Athetic

Caramuti Francisco / Urú Curé

Ceballos Ezequiel David / Carlos Paz Rugby

Cecere Joel / San Martin

Czyrgna Constantino / Tala R.C.

Echeverría Bautista / La Tablada

Elías Efraín / Jockey Club Cordoba

Escuti Máximo / La Tablada

Fitte Agustín / Córdoba Athetic

Freymann Alejo / Urú Curé

Graci Felipe / Tala R.C.

Greising Revol Juan Ignacio / La Tablada

Griffo, Fabricio / Palermo Bajo

Kaper Nahuel / Carlos Paz Rugby

Maldonado Gonzalo / Jockey Club Córdoba

Otero Santiago / La Tablada

Rodríguez Facundo / Jockey Club Córdoba

Romero Ignacio / Córdoba Athetic

Sagrera Juan / Palermo Bajo

Sánchez Faustino / Palermo Bajo

Sánchez Rubio Camilo / Palermo Bajo

Soler Valentín / Tala R.C.

Staff:

Diego Gighlione / Head Coach

Stefano Ambrossio / Entrenador

Dunayevich, Gastón / Entrenador

Zacarelli, Néstor Andrés / Preparador Fisico

Cataño, Facundo / Kinesiologo

Posada, Matías / Manager

Sorbera Ferrer, Javier / Asistente General

Roger, Juan Carlos / Encargado Selec. – Pdte. Delegación

El sistema de competencia tendrá a los equipos divididos en dos grupos, uno por la Copa de Oro y el otro, por la Copa de Plata. Los encuentros serán de tiempos reducidos, con eliminaciones directas y, tal como sucedió el último año, nuevamente no habrá ascensos ni descensos. La jornada inaugural del día de hoy se disputará en Santa Fe Rugby Club, y comenzará a las 10:00hs, con dos duelos por la Copa de Plata: Entre Ríos vs. Noreste y Mar del Plata vs. Andina; a las 10:50hs se cruzarán Santiago del Estero vs Oeste de Buenos Aires y San Juan vs Chubut.

Los encuentros del cuadro por la Copa de Oro serán desde las 11:40hs, con Rosario vs

Salta y Buenos Aires vs Uruguay. Y a las 12:30hs se medirán Cuyo vs Tucumán y

Córdoba vs. Santa Fe.