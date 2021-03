Defensa Civil estará al frente de “la Patrulla del Arroyo”, ¿en qué consiste?

Uno de los anuncios que el Intendente Marcos Torres realizó en el discurso de apertura de sesiones ordinarias fue el de la inminente creación de una “Patrulla del arroyo”, organismo que, y según el mismo mandatario afirmó, estará a cargo de Defensa Civil de la ciudad.

En ese marco, RESUMEN dialogó con Roberto Peralta, Coordinador de dicha institución quien explicó las competencias de dicha patrulla y cuales son los objetivos primeros.

“La Patrulla del arroyo consiste en cuidar y mantener el arroyo en optimas condiciones tanto sea en higiene como en el corte del pasto y los yuyos que hay a su alrededor. También se lo va a patrullar para que el turista o el vecino no prenda fuego en cualquier lado y si hay que arreglar o reemplazar alguno de los postes del lugar, se hará. Cubre desde calle Monseñor Roldán hasta el ex Puente del Matadero”, inició Peralta, confirmando, de este modo, que la limpieza del arroyo ya no será tarea de Servicios Públicos.

La patrulla estará a cargo pura y exclusivamente de voluntarios de Defensa Civil y funcionará durante todo el año. “Aún no sabemos cuantos voluntarios vamos a abocar a esa patrulla, lo estamos analizando pero seguramente no será la misma cantidad en época estival que en invierno. Tampoco vamos a poner solo a dos voluntarios en época de menor demanda porque no sería un trabajo bien hecho“, culminó el referente de “La Defensa”, quien se mostró satisfecho por la tarea encomendada por el Intendente.