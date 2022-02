Dejó su moto estacionada en el centro, fue a merendar y cuando regresó ya no estaba

Pasaron ya 15 horas del hecho y Alexis aún no tiene novedades de su motocicleta.

La Rouser NF200 color blanca, gris y negra fue sustraída de la esquina de Prudencio Bustos casi Belgrano. Precisamente donde está el estacionamiento de motos.

«La dejé ahí alrededor de las 20:30 y me fui a merendar, cuando regresé tipo 22, la moto ya no estaba», contó el damnificado en diálogo con RESUMEN. El joven asegura que el rodado tenías colocado el traba volante y que cuando la dejó había un naranjita en el lugar. «Pero cuando yo volví ya no estaba», agregó.

Ni bien se percató del hecho Alexis radicó la denuncia pertinente y espera por los resultados del control de cámaras del sector, ante la posibilidad de que hayan captado algo. «También averigué en los comercios de la zona y solo uno tiene cámaras», dijo.

A quien tenga alguna información al respecto, piden comunicarse al: 3547 621772 (sólo llamadas)