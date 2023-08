Delia Dipp: «Siento hartazgo como vecina y por eso decidí participar en política desde la disidencia»

La abogada Delia Dipp y el joven estudiante Javier Filloy, candidata a concejal y a concejal suplente respectivamente, dialogaron con el equipo de «Todo Pasa» sobre el trabajo que vienen realizando como vecinos, cada uno en su área, porqué decidieron unirse a esta alianza a pesar de no pertenecer a ningún partido y cuáles son sus proyectos o ideas.

Filloy, joven vecino de Villa Camiares, contó que desde muy chico le interesó la problemática del transporte y sobre todo cuando se mudó a Alta Gracia. «Faltaba cartelería, así que con fondos propios, armé los carteles y los pegué. Luego con un amigo diseñamos la aplicación ´Paragracia´ en sólo 5 días. La misma se siguió actualizando, es de carácter gratuito, sin publicidades, con información justa y necesaria». «El transporte tiene bastantes falencias, hicimos un informe hace un año y se lo presentamos al Secretario de Transporte, Federico Bengolea. LOs recorridos están establecidos desde el 2006. Elaboramos un proyecto estirando un poco los recorridos, para que se llegara a los nuevos sectores. Por ejemplo, que la Línea 3 pasara cada 30 minutos y hubiera servicio desde las 5 hasta las 00 horas. Sin agregar ni choferes ni unidades» aseguró.

Por su parte, Dipp, quien participó del Colegio de Abogados desde 2015 hasta el 2019, cuando con lista de unidad ganó las elecciones y presidió le entidad hasta junio del 2023. «También ejerzo la docencia en el Padre Viera por vocación, soy vecina de barrio Cámara hija de mamá docente rural y padre comerciante».

«Cuando me preguntan porque decidí meterme en política, respondo que ´los que venimos formados con vocación de servicio, vemos la política como eso, un servicio a la comunidad. Si funcionara bien no estaríamos aquí. Si tengo que elaborar una crítica constructiva al gobierno actual, digo que falta funcionalidad en las instituciones -la mayoría son estatales-: debería ser orgánico, práctico, claro. Cambian un jefe de área y me cambian las formas» expresó la letrada.

También habló sobre el POUT: «Debemos hacer una revisión, valernos de los datos del censo. Tenemos vecinos nuevos, hay gente hacinada incluso. Las normas claras dan transparencia, no se debe aprobar todo por excepción. La magia no existe, si existe un equipo de personas que trabajamos, estamos abocados a lo que sabemos».

Sobre la recepción que ha tenido la lista, respondieron: «Hemos tenido una buena recepción. Tuvimos un muy buen feedback, ´que buena lista nos dicen, no está compuesta por ´el hijo de´ por ejemplo».

«Cada barrio tiene sus propias problemáticas pero la que atraviesa a todos es la inseguridad: en mi patio solo tengo el juego de sillas y mesa con cadena, hay robos cuando no hay nadie. La solución debe ser integral con los tres niveles, nacional, provincial y local. Soy vecina, es mi patromonio. Debe haber articulación con el nivel provincial. La mayoría de los ladrones son jóvenes y hay otras cuestiones de fondo. Siento hartazgo como vecina, participo desde la disidencia. Si el sistema funcionara bien, no nos robarían» concluyó la candidata a concejal.