Ricardo González: «Somos la verdadera oposición, una lista de vecinos que trabajarán para los vecinos»

El actual edil y candidato a intendente Ricardo González, Roberto Ares y Juan Guardabassi, candidatos a concejales por «Juntos por Alta Gracia» fueron entrevistados por el equipo de «Todo Pasa» este jueves 14 de septiembre, ya en la recta final hacia los comicios para intendente.

«Fue una muy buena campaña en cuanto a poder hacer llegar al vecino con nuestra propuesta, quiero agradecer al vecino que nos dejó entrar en su casa. No me quiero sumar a las palabras de Amalia (Vagni) que dijo que se usaron fondos municipales para hacer campaña. Si esto es real, que haga la denuncia, si tienen pruebas. A mí no me temblaría el pulso si tengo las pruebas. No hay que ser cómplice, hay que denunciar» comenzó González.

«En barrio Parque Casino se están cayendo las casas, en 1° de mayo hay un basural a cielo abierto: están abandonados los barrios periféricos» aseguró el candidato a intendente en coincidencia con Guardabassi.

Sobre la división de Juntos por el Cambio, afirmó: «Fue una decisión dificil de tomar en su momento pero es el camino. Los cambios suceden primero dentro del partido y luego hacia afuera, hacia la comunidad. Somos los únicos que en los folletos ponemos las fotos de los candidatos, porque todos forman parte sin condicionamientos, sin pedir nada a cambio. Este es el verdadero camino, invitamos a que nos den su apoyo, somos vecinos que trabajarán para los vecinos, no políticos».

Con respecto a si «le tiene miedo al aparato» (Hacemos Unidos por Córdoba y Alta Gracia Cambia), respondió: «No le tenemos miedo porque tenemos un gran equipo detrás nuestro. En el Departamento Santa María vamos a muerte, a ganar, no somos funcionales. Somos los únicos que le hicimos frente al oficilaismo, la oposición siempre hizo acuerdos».

Por su parte, Roberto Ares, expresó muy emocionado: «Queremos un reconocimiento para los trabajadores de salud: se hacen obras faraónicas sin poner personal, me he cansado de recibir gente en el hospital que me dice que no tenían más turnos en el dispensario. Hubo mucha gente que estuvo vacunando, poniendo en juego su vida y no los tienen en cuenta. Da bronca, porque hay médicos que entraron a la municipalidad y se fueron a Europa porque acá les pagan dos mangos. Me emociono porque me da mucha bronca. No se si el intendente no lo quiere ver o si se ha rodeado de personas que no le dicen lo que pasa. Vamos a cambiar esas cuestiones con Ricardo a la cabeza».

«Ya en el año ´78 se hablaba de la descentralización, hoy se está haciendo al revés. Lo ideal es que haya especialistas en todos los barrios, si sabemos que hay una gran población de niños en la zona, debe haber un pediatra: no hacer un centro pediátrico lejos, alejado de estos sectores» especificó el doctor.

«Es difícil obligar a los cambios pero estamos hartos de ser más de lo mismo. Hay gente que nos dice que no quiere votar porque durante 40 años les han dado siempre las mismas propuestas. No queremos lo mismo, que se defina en una mesa de dos o tres los destinos de la ciudad. Sabemos que vamos a pelear voto a voto con el oficiliasmo. Hasta fin de año seguimos siendo oposición. Somos la única opción y la gente nos acompaña, están esperanzados» destacó González.

«Tengo un gran apoyo provincial y nacional, de Patricia Bullrich. Queremos cambiar la vieja política, desterrar los viejos acuerdos políticos. Nuestra lista está formada por vecinos que tienen prestigio y lo han puesto a disposición de la ciudad. Creo que de esto no volvemos más, del vecino para el vecino, basta de corporaciones políticas o de bolsa de trabajo. Basta también de amenazas para el votante» finalizó el edil y candidato.