Denunciaron a un alto jefe de la Policía de Córdoba por hostigar a un sargento homosexual

El comisario inspector Mario Ariel Véliz se desempeñó como alto oficial de la Policía de Córdoba hasta el 25 de enero pasado, cuando fue pasado a retiro obligatorio por enfrentar una denuncia de discriminación, homofobia y hostigamiento. El 27 de abril fue imputado por la Justicia provincial y desde entonces ya no cobra su sueldo, además de que su jubilación quedará condicionada a la evolución de las causas penales y administrativas en su contra.

Según consta en el expediente de la Fiscalía de Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti, el uniformado fue denunciado por un sargento primero con 18 años de antigüedad, quien lo acusó de haberle provocado daños psicológicos en los distintos destinos en los que lo tuvo como superior por su orientación sexual.

«Mandalo a ese putito a la marcha gay, que ahí se siente bien», habría sido una frase que utilizó Véliz hace unos diez años atrás cuando lo tenía como subordinado en el Cabildo. A raíz de esto, el denunciante pidió un cambio de destino.

Años después, vuelven a coincidir en situación de subordinación y nuevamente se activó el hostigamiento. «Qué olor a putito», aseguran que decía cada vez que lo veía. Según la denuncia, la víctima ya era sargento y lo hacía limpiar los baños o le asignaba tareas que lo colocaban en inferioridad incluso a los demás subalternos.

La causa fue caratulada como «lesiones leves calificadas por odio racial, religioso, de género y etcétera» y «lesiones leves calificadas por la condición especial del autor». Se trata de una acusación por daño psicológico, pero el abogado del denunciante asegura que tiene evidencias que agravan la situación de Véliz y de otros policías por persecución y actos de violencia por orientación sexual.

Según el letrado, la víctima tuvo que pedir un nuevo traslado y estuvo a punto de renunciar a su carrera por este problema.

Desde la defensa de Véliz negaron la acusación e indicaron que no hay testimonios que puedan sostenerla. Por el momento no declaro, porque no tuvieron acceso a toda la causa. Cabe mencionar que el acusado tiene una denuncia anterior por abuso de armas, que fue archivada en 2013.