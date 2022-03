Denunció a su cuñado por abusar de su hija: él sigue libre y hay una nueva víctima

El relato de Paola eriza la piel. En el mes de noviembre su hija de apenas 10 años de edad le confesó que había sido abusada por su tío y padrino y desde entonces, su familia vive un calvario.

«Todo sucedió cuando estaba vistiendo a mis hijas para ir al colegio. Estábamos con mi nena más chica que tiene cinco años. Yo les decía que nunca nadie debia tocarle sus partes porque eso estaba mal y que siempre me tenían que contar todo y en ese momento mi hija mayor me dice que a ella su tío la había tocado. Le pregunté que cuándo, fuimos a otra habitación para que no escuchara la más chica y y ahí se le llenaron los ojos de lágrimas y me cuenta todo», inició la madre de la víctima en diálogo con RESUMEN.

El hecho habría sucedido cuando la pequeña tenía apenas 6 años, una vez que fue a dormir a casa de sus padrinos en Barrio Parque del Virrey. Y, los detalles que brindó son más que contundentes y hablan de un abuso sexual grave.

«Yo inmediatamente realicé la denuncia. A mi hija llama llevaron al Polo de la mujer y le practicaron todas las pericias psicológicas pero aún espera por ser interrogada en Cámara Gessel. Desde la Justicia ni siquiera me informaron si estaba imputado, solo me dijeron que tenía que esperar el avance de la causa y nada mas», añadió la mujer. Sin embargo, un alerta en las redes sociales le hizo revivir toda la pesadilla y hoy teme por lo que pueda ocurrir.

Una nueva víctima

A través de Facebook, una familia denunciaba a la misma persona por el presunto abuso sexual de una niña. «Habían puesto su foto y lo escrachaban. Yo me comuniqué con estas personas y resulta que esta niña tambien era familiar de él pero por parte de su esposa. Lo que la madre me dijo fue que también lo había denunciado, aunque su caso había sido el de «un simple manoseo».

Una familia «que lo protege»

Mientras todos desconocen el paradero del presunto abusador -o al menos es lo que la denunciante cree- Paola se siente totalmente desprotegida y hasta quiere irse del lugar en donde vive. «Al principio hasta a mi esposo le costaba creerle a mi hija, no podía pensar que su hermano y a quien habíamos elegido para padrino de nuestra hija hiciera tal cosa. Despues y con esta nueva denuncia lo aceptó pero yo estoy muy mal. Mis suegros viven conmigo y son gente grande, jamás supieron de esta situación y no queremos que lo sepan pero mis cuñados lo protegen. Hasta me enteré que hace poco estuvieron con él, se lamentan de que no sepan en donde duerme y que come, mientras que nadie piensa en mi hija. Me lo dijeron directamente, ‘sabemos lo que hizo con… pero es nuestro hermano también», narró la mujer, respecto a lo que habría recibido del otro lado.

Hoy Paola vuelve a pedirle a la Justicia que actúe. «No estoy tranquila de que ella vaya a la escuela, no estoy tranquila en ningún lado con él cerca. Lo han visto deambulando en diferentes lugares de Alta Gracia y duerme donde lo agarra la noche pero solo porque tuvo que irse de su casa, no porque la Justicia lo esté buscando», culminó la mujer.

No se brindan mayores detalles de la víctima como así tampoco del victimario para proteger la integridad de la menor. A la vez que se trata de un hecho que está en secreto de sumario.

(Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conoces a alguien que lo sea, llama al 137. Es una línea gratuita, anónima y confidencial).