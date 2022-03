Denunció que el conductor de un camión recolector «casi lo choca» y hasta le tiró el vehículo encima

«Buenas noches, hace un rato un camión de basura que salió sin mirar por Génova hacia Av del Libertador- en la cual yo venía- casi me choca y no le bastó que cuando llegó al semáforo me empieza a putear porque yo le toqué bocina…». De esta manera, inicia el posteo de Mauro, un joven delivery de la ciudad, quien decidió compartir su lamentable experiencia en las redes sociales, a fines de alertar sobre la conducta de este empleado municipal; al cual no pudo identificar.

El denunciante dijo que poco antes de que el semáforo cambiara de color permitiendo el paso, el conductor le «tiró el camión encima» y que de milagro no ocurrió una tragedia.

«Mucha gente vio lo sucedido y creo que una persona grabó o sacó foto. El conductor es un hombre mayor, medio canoso. No le pude sacar foto ni nada porque se mandó por calle Bossi y no quería que me pasara una tragedia con gente de mierda al volante», culminó.