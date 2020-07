Deportes individuales: poca claridad sobre el regreso de las competencias

Mientras de a poco el COE va elaborando los protocolos para el regreso a la práctica de diferentes actividades deportivas, algunas siguen a la expectativa del regreso a las competencias. Viendo las precauciones sanitarias que deben tomarse, parecería que son los deportes individuales los más cercanos al regreso a los torneos. Sin embargo, hay más dudas que certezas al respecto. En diálogo con RESUMEN, Gustavo Gómez, ciclista local, comentó que hace aproximadamente 35 días que se ha podido volver a pedalear en las calles y rutas.

“Fueron muchos días limitados a hacer bici fija y la condición física bajó bastante”, explicó. En cuanto a las competencias, Gómez agregó que no hay reprogramaciones ni confirmaciones nuevas al menos en este 2020 en ciclismo de ruta y pista, especialidad en la que él se desenvuelve. En cuanto al Mountain Bike, la situación es parecida el desafío al Río Pinto ya se pospuso para 2021), mientras que Rural Bike ya tiene una fecha confirmada para este año, que será el campeonato argentino en Marcos Juárez, los días 5 y 6 de diciembre.

Aproximadamente unos 30 ciclistas altagracienses son activos constantes en competencias, si a ellos les sumamos lo que pedalean con regularidad, la lista asciende considerablemente. En el BMX, si bien no hay reprogramaciones de calendario, la pista del parque García Lorca hace algunas semanas que ya abrió sus puertas.

En cuanto al atletismo la situación es parecida, hace aproximadamente un mes que los runners pueden salir a trotar y la escuela municipal de esa disciplina ya dicta sus clases desde fines de junio, adaptándose a los requerimientos sanitarios. Mientras duró la cuarentena obligatoria, los corredores que tenían las condiciones necesarias entrenaron en sus hogares. En lo que refiere a competencias, desde la ciudad de Córdoba circuló un calendario tentativo donde estas regresarían en septiembre por aquella zona. Por el momento, Alta Gracia no tiene ningún evento confirmado para este año, según detalló a este medio José Luis Cano, competidor local. Sin embargo, el mismo no ve con mucho optimismo el regreso para esas fechas, debido a que la convocatoria de competidores abarca varios lugares y no parece fácil que todos se encuentren en condiciones epidemiológicas aptas para desarrollar una carrera con normalidad. Al igual que en el ciclismo, es un gran número de personas las que practican esta disciplina, siendo alrededor de 100, contando con unos 50 competidores fijos.

Por último, la natación es una de las actividades que se ve más limitadas, ya que al no estar aún permitida la apertura de los gimnasios, donde funcionan las piletas, aún no ha podido reactivarse su práctica, retrasando más el regreso de las competiciones.