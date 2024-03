Desafíos y Soluciones: Maximiliano Caminada Aborda la Problemática Urbana de Alta Gracia

El Secretario de Infraestructura Urbana y Ambiente, Maximiliano Caminada, visitó los estudios de la FM 88.9 y compartió con el equipo de “Todo Pasa” su mirada sobre la ciudad y sus problemáticas actuales. Entre los temas tratados se abordaron calles de tierra, recolección de residuos, proyección y crecimiento urbano, y un plan integral para trabajar en el mantenimiento de la ciudad.

Entre los temas a tratar, Caminada reconoció que las recientes lluvias, que fueron especialmente copiosas, han creado una situación atípica. Sin embargo, señaló que este fenómeno no es exclusivo de nuestra ciudad, sino que también está afectando a otras regiones del país. Uno de los sectores más perjudicados son las calles de tierra, las cuales han sido puestas en el centro de atención por parte de la secretaría. No obstante, Caminada destacó que resolver esta situación no es algo que pueda hacerse de inmediato, ya que el estado del suelo después de las lluvias impide el acceso de maquinaria a ciertas áreas, lo que podría empeorar la situación de las calles.

«Después de las fuertes lluvias del 31 de diciembre, nos llevó un poco más de 15 días volver a tener la ciudad en condiciones adecuadas», comentó Caminada. «A partir de entonces, comenzamos a trabajar específicamente en la reparación de las calles de tierra y el mantenimiento de los espacios verdes, con el objetivo de llegar a todos los barrios».

Caminada explicó que en los barrios se prioriza primero el circuito del transporte público, seguido por las avenidas y arterias principales. Sin embargo, teniendo en cuenta la topografía particular de Alta Gracia, con muchas subidas y bajadas, reconoció que las reparaciones se ven afectadas por la rápida circulación del agua.

Durante una reunión con el Concejo del Vecino, a la que asistieron los presidentes de los Centros Vecinales, el secretario de infraestructura urbana presentó un programa de trabajo que se implementará próximamente. Este programa surge a raíz de un pedido del intendente Marcos Torres, quien ha prestado atención a los reclamos y necesidades de los barrios. El plan integral tiene como objetivo incorporar más maquinaria para trabajar simultáneamente con otras áreas del municipio en varios barrios, realizando tareas de mantenimiento en calles, alumbrado público, herrería, carpintería, espacios verdes y obras públicas en barrios asfaltados, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En cuanto al ambiente, Caminada señaló que dentro del plan integral se contempla trabajar en el arbolado urbano, con un programa para plantar especies autóctonas en las veredas, ya que gran parte del arbolado actual no es adecuado para la región. Estos árboles contarán con identificación y un código QR para realizar un seguimiento de cada ejemplar.

Para fomentar el cuidado del ambiente y ayudar a las economías familiares, los días sábados se ofrecerán capacitaciones para la creación de huertas domiciliarias, junto con la entrega de semillas. También se brindarán capacitaciones sobre la separación en origen de residuos sólidos y el tratamiento domiciliario de compost, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que se producen en los hogares.

En relación al servicio de recolección de basura, Caminada aseguró que la municipalidad cuenta con una flota operativa de camiones destinados a la recolección, y que el servicio se ofrece adecuadamente. Además, mencionó que se está evaluando reestructurar el sistema de recolección y traslado de basura, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad en los últimos años.

Al concluir la entrevista, Maximiliano Caminada destacó su compromiso con el trabajo colaborativo, manifestando que siempre busca que el reclamo de los vecinos se canalice a través de los centros vecinales hacia las áreas correspondientes de la municipalidad. «Cuando tenemos que enfrentar una obra o buscar soluciones para un sector, nos reunimos con los presidentes de los centros vecinales para que nos indiquen las prioridades en cada barrio», afirmó.