Desde ADMA piden que no le den de comer a la zorrita para poder atraparla

«Desde hace días, estamos abocados a poder atraparlo de la manera menos invasiva y resguardando su vida salvaje. Pero para ello, necesitamos por favor que no le tiren comida. Qué no traten de agarrarlo, personas no idóneas, porque lejos de ayudar, generan mucho más miedo en el animal, pues se está sintiendo amenazado y huirá como instinto de supervivencia» expresaron en sus redes sociales desde la entidad.

También solicitan que tomen extrema conciencia de la importancia que para ellos tiene que, no los humanicen.

José «Flaco» Granja publicó historias en su Instagram, el pasado sábado 29 de enero, que mostraban a una zorrita que necesitaba asistencia, sobre la calle de tierra, al costado del arroyo. Desde entonces, los voluntarios de ADMA están intentando agarrarla para evaluar su estado de salud.

«Sabemos que ha causado mucha preocupación en la sociedad y han participado varios sectores, para tratar de dar con él y atenderlo por un especialista de animales silvestres» manifestaron desde la fundación.

Y explicaron porque vemos estos casos en la ciudad: con diferentes acciones humanas, estamos destruyendo su hábitat y no es normal. Al acercarse tanto los animales a zonas urbanas, entran en contacto con otras especies y de allí se puede producir el contagio de diferentes enfermedades, aparentemente la zorrita tendría sarna.

«Hay que tener en cuenta, que han sido dotados para conseguir su propia comida y así han sobrevivido, pero si nosotros, humanos responsables, seguimos alimentando con nuestra comida y no con lo que ellos puedan cazar, es mucho más grave el problema y estamos poniendo a toda una especie en peligro» explicaron.

«Les contamos que de ser posible atraparlo, será atendido por un profesional veterinario con especialización en fauna silvestre, el cuál ya está a la espera del ejemplar» finalizaron.