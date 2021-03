“Desde el horror hay que empezar a sembrar y construir una sociedad distinta y más justa”

En la víspera a un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, desde el Colectivo Paravachasca Por la Memoria reivindicaron la necesidad de “sembrar y construir una sociedad distinta y más justa” y resaltaron la necesidad de “educar en derechos humanos”.

Rossana Rodríguez, referente de la organización, dialogó con La 88.9 y dijo: “Nosotros estamos en un estado de derecho y es eso lo que debemos respetar. Eran personas militantes, eran personas trabajadoras, personas que pertenecían a distintas organizaciones barriales, sindicales, trabajadores, estudiantes, y cada uno de ellos fueron silenciados a través de la tortura, la muerte y desaparición. Es ese horror que no queremos que pase nunca más. Es eso que nosotros queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, aprendan, escuchen y sepan cada historia de los militantes, porque ellos querían una sociedad más justa, más libre, que pudiéramos trabajar en comunidad. Entonces todo eso se borró, se quitó, se cayó con la complicidad de muchísimo poder. Por eso nosotros queremos reivindicar que esto no pase nunca más. Queremos la memoria, queremos la verdad y la justicia para todos”.

“Nosotros desde el colectivo siempre con el ejemplo de las madre s y la lucha, hacemos todo con mucho respeto. Hay algo que tiene que saber la gente. Siempre hemos estado en un Estado de Derecho. En el momento que surge el golpe cívico militar y eclesiástico, lo principal es que se vulneran todos los derechos, no hubo juicios, no hubo ninguna situación legal”, agregó.

En tanto, comentó que hay historias como las de la familia D’Ambra que son “muy cercanas y que la gente tenía mucho miedo o daba vuelta la cara“.

“Una familia muy tradicional de la ciudad de Alta Gracia y que recibió todo ese miedo, todo eso que se imponía por la desaparición y que hizo que la sociedad se callara o se cruzara de vereda. No quisiera estar en comunidad con la familia. Repercutió muy fuerte y se calló un montón de tiempo. Rescatar toda esa memoria, todo ese horror que se vivió es importante para que no pase nunca más”, sostuvo.

La referente se refirió también al episodio donde se pintaron los murales de Plaza Mitre en el marco de las obras de remodelación de ese espacio: “Fue una mala sorpresa encontrar blanqueadas las paredes. Para nosotros el anfiteatro de la Memoria, que está por ordenanza municipal, tenía esas marcas. Son marcas de memoria que fueron trabajadas con escuelas, con los chicos de los barrios, con nosotros mismos del colectivo, con la gente de la ciudad y esas marcas desde que se pintaron los murales no se habían borrado, no se habían tachado, no habían recibido ningún grafiti. Habían quedado respetadas por el vecino y la vecina de la ciudad”.

Esta noche desde las 23, el Colectivo realizará en el Tajamar una actividad con antorchas en homenaje a los desaparecidos del Valle de Paravachasca.