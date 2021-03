Desde el Municipio anticiparon que este martes se vacunará a mayores de 70 con las dosis que arriban hoy

Mariano Agazzi, secretario de Desarrollo y Salud de Alta Gracia, comentó a La 88.9 que este martes se vacunará a mayores de 70 años con las 600 dosis que llegan hoy a la ciudad, enviadas por la Provincia.

“La semana pasada hemos terminado una gran vacunación. Hemos vacunado más de 1200 personas en esa semana. El fin de semana se comunicó el Gobierno de la provincia de Córdoba con nosotros y raíz de eso hoy estaríamos esperando vacunas nuevas para los mayores de 70 años. La idea que tenemos con el equipo es empezar a vacunar directamente a partir de mañana. Teóricamente nos mandan 600 dosis”, destacó el funcionario.

Además, agregó: “Nosotros hemos dado turnos hasta el viernes de la semana pasada. Cumplimos con todas las personas que llegaron. No tenemos turnos dados hasta que lleguen hoy las nuevas y daremos próximos turnos en base a las que lleguen hoy. No especulamos nada, lo que nos manda Córdoba, hacemos una división, vemos cuántos días podemos vacunas a la mañana y a la tarde y en base a eso hacemos los turnos”.

En tanto, Agazzi explicó la situación con los distintos tipos de vacunas: “Hay vacunas de las cuales la segunda dosis es lo mismo que la primera, lo que va a hacer es generar más anticuerpos. No es el caso de la rusa, que la segunda dosis de esa vacuna ya es un componente distinto, donde no se podría hacer de no dar la segunda dosis”.

“Con el tema de casos positivos en la ciudad, la verdad que llamó la atención lo que fue la semana pasada, una semana muy tranquila con muy pocos casos positivos. Esperemos que siga así. Mucho depende del cuidado de cada vecino y la responsabilidad social del pueblo”, dijo.

En otro punto, sobre el sistema de burbujas en las escuelas de la ciudad, Agazzi destacó: “Estamos coordinados con la Dirección de Educación que ante un caso de un positivo que tengan, se comunican con la dirección de salud y ellos con nosotros, y se cierra la burbuja ante un caso positivo”.