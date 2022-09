Desde hace 14 años donan juguetes a Paulina Domínguez para el Día del Niño

Jorge Olmos es vecino de Córdoba y trabaja en el Poder Judicial desde hace 33 años, más precisamente en el Tribunal de Familia. Catorce años atrás comenzó con una movida solidaria para comprar y donar juguetes a los niños del Instituto Paulina Domínguez. En entrevista con Todo Pasa y RESUMEN, relató cómo surgió este compromiso con la escuela. “Con mi hermano teníamos un grupo de música y nos llamaron para colaborar en una cena a beneficio de Paulina. Tiempo después, me ofrecieron conocer a los chicos, y cuando fui, se me cayó el mundo al ver a los niños. Organizamos una peña, donde recaudamos fondos para comprar juguetes y golosinas. Un año después, durante la cena, mi hija me dijo “papá, se acerca el día del niño, ¿qué vamos a hacer por los chicos?”, y ahí surgió todo. Es básicamente poder acercarle juguetes a los niños con motivo del día del niño. Cuando lo hice por primera vez, era hacer sólo esa vez, pero nos encariñamos y continuamos”.

El vecino comentó que esta actividad ya está instalada dentro del personal del Tribunal, donde cada una de las oficinas y compañeros colaboran para reunir fondos para comprar los juguetes. “Es un momento mágico y único estar con los chicos. Todo esto a mí me llena mucho. Con la mayoría de las docentes hemos creado una linda amistad. El cariño que recibo es impresionante y que te llena el alma. Me hace bien visitarlos y ver su felicidad en el rostro de cada niño”, expresó Jorge, emocionado.