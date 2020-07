Desde marzo que intentan volver a su hogar en Villa San Nicolás

Norma y su hijo David son oriundos de Villa San Nicolás y hace cuatro meses se encuentran varados en la provincia de Buenos Aires, habían viajado para visitar a un familiar que se encontraba enfermo. Los dos son discapacitados y todavía siguen esperando la confirmación para regresar a Malagueño.

En diálogo con RESUMEN, Norma explicó que llegaron a Buenos Aires el 17 de marzo, los pasajes de regreso tenían fecha para ese fin de semana pero se decretó la cuarentena y no pudieron volver.

“Necesitamos volver, no hay pasajes y no tenemos medios para transportarnos. Nos estamos quedando en la casa de mi padre pero tenemos un espacio muy chico. Nos agarró el frío intenso y no tenemos ropa, cuando vinimos hacía calor, algo tuvimos que comprar y otras cosas pedimos prestadas”, aseguró la mujer.

Además agregó que en Malagueño quedó su otro hijo de 21 años. “Tengo el sueldo de jubilada, debo mandar plata a mi hijo que no tienen trabajo, mantener la casa y además afrontar nuestros gastos aquí”, finalizó Norma en su relato.

La madre junto a su niño, aseguran que todavía no tienen ninguna respuesta concreta sobre la situación que les toca atravesar.