Desde Uepc Santa María reiteraron que en el caso de que una escuela cierre, las clases seguirán de manera virtual

La Secretaria General de la delegación Santa María de UEPC, Monica San Felippo, junto a Alejandra García, Secretaria Adjunta, hablaron esta mañana con La 88.9 sobre la situación de las escuelas del departamento tras el retorno a las aulas. Reiteraron que en el caso de que un brote de casos obligue a cerrar algún establecimiento, las clases seguirán de manera virtual.

“En caso de que tenga que cerrarse la escuela completa, las clases continuarán, pero desde la virtualidad. El protocolo de la provincia está prolijo. No hay que retocarlo, sino que hay que cumplirlo estrictamente. Los padres deben estar tranquilos. No es que la escuela no cumpla como corresponde y no estén en burbujas y separados, sino que cualquiera puede contagiarse y contagiar”, destacó San Felippo.

“Otra vez hubo que reinventarse, como se hizo el año pasado. Todos los docentes trataron el año pasado continuar con sus alumnos, dar clases desde la virtualidad poniendo todos sus elementos tecnológicos y su conexión, haciendo seguimiento de cada alumno y con todo cariño dando clases”, agregó.

En tanto, García destacó: “Hay muchas dispensas. Ayer hubo un acto público en Alta Gracia donde estuvo presente la escuela base, inspección y la representante de uepc para avalar todo esto. Se cubrieron las dispensas. El directivo ha organizado para estar con la menor cantidad de burbujas. Todavía se está evaluando”.

En relación al estado de las escuelas, la secretaria adjunta dijo: “Hubo bastantes reclamos, ya sea edilicios. Todas las directoras han hecho reclamos a la municipalidad. Algunas escuelas aún no pueden estar en la presencialidad por falta de personal de servicio”.

“En el mes de junio del año pasado tuvimos una reunión con el intendente donde expresamos las necesidades edilicias y de auxiliares de servicio. La figura del portero fue desapareciendo, siendo que es tan importante porque el portero cuida justamente la entrada y la salida, y en este momento, que tenemos que tener todo un protocolo, sería importantísimo que se volviera a tomar esta figura. En esta ciudad hacen falta por lo menos 5 escuelas más. Hoy vemos que no te dan matrícula, tanto en las escuelas de gestión privada como en las escuelas públicas, es impresionante la cantidad. Tenemos matrículas desbordadas en todas las escuelas de Alta Gracia”, resaltó.