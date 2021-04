Día Internacional del Diseño: dialogamos con Leo Martín sobre los desafíos de los diseñadores hoy

Los 27 de abril se conmemora a nivel mundial, las funciones esenciales del diseñador gráfico en la sociedad y el comercio, dando a conocer la importancia de esta profesión,​ así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y convertirla en una herramienta de valor social.

Desde RESUMEN DE LA REGIÓN, charlamos con Leonardo Martín, diseñador gráfico de la ciudad de Alta Gracia que actualmente vive en Córdoba y trabaja para el exterior y ha realizado el arte gráfico de bandas como Hipnótica y Caligaris. Durante el 2020, Martín realizó posters basados en las canciones de Carlitos La Mona Jiménez y a partir de ello participó del programa #TateenCasa que realizaban Carli Jiménez -hijo de Carlos- y José Palazo a través de Canal C y Youtube.

“Durante la pandemia si bien el diseño gráfico, es uno de los mayores recursos de la industria, solamente funciona cuando hay promoción y en esta ocasión, bajó la promoción porque bajó la producción y las ventas, todo lo que tiene que ver con público en vivo-gastronomía, shows en vivo- mermó. Pero a la vez aumentó el trabajo en otro tipo de comunicación, tales como propagandas de prevención del covid19. Además al frenar los ingresos monetarios, muchas empresas debieron reinventarse, volcarse a las ventas on line y ventas virtuales y en ese aspecto se acomodó un poco la demanda” explicó el diseñador.

En general sobre el empleo del diseñador gráfico, afirmó “Siempre en Argentina fue inviable vivir del diseño gráfico. Aunque actualmente cambio nuestro rol, ya que somos también comunicadores, no sólo tenemos un sentido de la estética y cómo funciona sino también nos encargamos-o terminamos cayendo- en el manejo de redes sociales, debemos entender la marca y cuál es su mundo para comunicar y hacer esa bajada con marketing. Tenemos que hacer un poco de todo, no sólo saber diseñar, también saber usar redes, redactar, entender problemáticas…experiencias con las que te vas formando luego de la facultad porque no te enseñan eso“.

Actualmente trabaja para una empresa que realiza trabajos para el exterior -Chile, Paraguay, Perú- y también desarrolla trabajo freelance, con marcas a las cuales les realiza campañas, vía publica, redes. También trabaja para artistas, haciendo el arte del disco, flyers, tapas de singles, lenguaje del artista, “lo cual es un trabajo más sensible y más humano” finalizó.