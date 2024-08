“Die with a smile”: Lady Gaga y Bruno Mars lanzaron su esperada colaboración

La última vez que Lady Gaga lanzó una canción fue hace tres años, el mismo tiempo que Bruno Mars ha estado sin publicar tema (ni siquiera con su proyecto Silk Sonic). Dos estrellas del pop que marcaron la década de 2010 y que han vuelto al radar en forma de dueto mientras esperamos actualizaciones de sus próximos trabajos en solitario. Después de regalarnos temas que perduran hoy, como When I Was Your Man (2012) o Poker Face (2008), ambos artistas se han juntado para dar luz al tema Die With a Smile.

Aunque Lady Gaga hace unos días nos dejó pistas en un vídeo en el que tocaba el piano con una camiseta del hawaiano, es una colaboración que ha sorprendido a todo el mundo. La unión (y regreso) de dos estrellas del pop no iba a pasar desapercibida. Una canción pop, pero con un aire muy country (y vintage), de esas que echábamos de menos: Gaga al piano y Mars a la guitarra para interpretar una balada muy romántica.

Die With a Smile, la primera colaboración de ambos artistas, es una auténtica oda al amor con cierto toque dramático. Una declaración de amor en forma de canción en la que ambos intérpretes despiertan de un sueño apocalíptico. «I just woke up from a dream. Where you and I had to say goodbye” (He despertado de un sueño, donde tú y yo teníamos que decirnos adiós), así empieza la canción, que, poco a poco se convierte en una reflexión del amor y sobre llevarlo (literalmente) hasta el fin del mundo. Sin duda, una balada muy al estilo de Bruno Mars. Y es que Gaga se unió a esta canción cuando el cantante ya había empezado a componer y, juntos, acabaron de darle forma.

Mientras Gaga ha desmentido que esta colaboración forme parte de su próximo disco –el ansiado y esperado LG7–, todavía no sabemos si Mars lo incluirá en su próximo trabajo de estudio. Die With a Smile ha conseguido colarse en el Top 10 Global de Spotify. Un dueto, además, producido por Andrew Watt y que cuenta en sus créditos con D’Mile y James Fauntleroy, como co-escritores del tema.

Otra de las razones que nos hace obsesionarnos con este tema, más allá de lo romántico, es la estética que gira en torno a él, su videoclip y esa forma de trasladarnos a una época totalmente diferente. Con el azul y el rojo como colores protagonistas, Gaga se presenta con un look muy a lo Dolly Parton, mientras Mars se convierte en el más puro estereotipo del estilo country como Porter Wagoner (sombrero vaquero, botas cowboy y corbata de bolo). El vídeo musical se desenvuelve, además, en un estudio televisivo de la época en el que ambos actúan. Dos iconos del pop de la década del 2010 que homenajean a este dúo musical tan reconocido en los años 70.

La vuelta de ambos cantantes no solo ha sido en forma de canción, sino que también se han dejado ver juntos encima del escenario. En el último concierto de Bruno Mars en Los Ángeles, Gaga apareció por sorpresa con ese pelo a lo Dolly Parton y un look muy leopardo, con la misma estética setentera que en el videoclip, para interpretar por primera vez juntos Die With a Smile. Dos estrellas del pop, dos voces con un talento más que demostrado y una conexión musical que nos han dejado una actuación para la posteridad. Y a más de uno –tal y como publican también sus fans en redes sociales– nos han dejado con las ganas de haber presenciado en directo este momento y este regreso tan inesperado.