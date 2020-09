Diedrich contra las cuerdas: el Tribunal de Cuentas le exige transparencia en los pagos

No es ninguna novedad, que desde tiempo el diálogo y la armonía entre la Jefa Comunal de Villa la Bolsa Verónica Diedrich y su Tribuno de Cuentas, están fragmentados. Ya en el mes de julio, denunciaron “incumplimiento de acuerdo político” y, un mes después, cuestionaron el sueldo de Diedrich. Incluso hubo serias acusaciones que aludían a que a dicho órgano se les imposibilitaba desempeñarse para el fin que habían sido elegidos.

En las últimas horas y a través de las redes sociales, el Tribunal de Cuentas compartió las notas que en la última sesión le presentaron a la Comisión ejecutiva comunal “con sugerencias a aportes que surgen de observaciones de pagos”, según expresa dicho comunicado.

“Nos parece importante, poner en orden legal a trabajadores que hoy no lo están. Como al Sr. Inspector y la Sra. Coordinadora Gral, que a pesar de tener convenios de trabajo con la comuna, no entregan factura. Sólo firman un recibo de librería no válido como documentación respaldatoria” inicia el posteo del Tribuno liderado por Liliana Flores.

En la nota, piden además aclarar quién/es son el/los destinatarios de los pagos descriptos como “Premios Cortesia, Homenajes” y cuando se abonaron los mismos.

Por otra parte, la situación irregular de la encargada de Prensa y Difusion de la Comuna, quien es la cabeza de un medio digital de esta ciudad y, según trascendió, percibe de manos de Diedrich unos 12 mil pesos mensuales, tampoco pasó desapercibida. El tribunal de cuentas le exija al ejecutivo que dicha periodista entregue facturas a su nombre y no a nombre de terceros para que evitar conflictos legales a la Comuna.

“Estos pedidos y sugerencias hacen a la transparencia y legalidad por la cual debemos bregar en nuestra función“, aseguraron que la vez que cuestionaron otros pagos y beneficios.