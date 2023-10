Diego Leuco y Sofi Martínez, en crisis

Tras varios días de rumores, al parecer Diego Leuco y Sofi Martinez ya no estarían más juntos. Según explicó Ángel De Brito en LAM, los periodistas habrían dejado de convivir y ya podría hablarse de una separación. Sin embargo, tanto el conductor de La Peña de Morfi como la periodista deportiva no quisieron dar mayores detalles al respecto, ya que dejan la puerta abierta ante una posible reconciliación.

“A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, dijo el conductor de Antes que Nadie.

“Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir. Nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”, agregó luego.

Aunque Leuco no quiso entrar en detalles sobre los problemas a resolver con la periodista de TV Pública, reconoció que “estar en pareja” en los tiempos de hoy, no es nada fácil: “Es algo que uno siempre busca porque está buenísimo. Y yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo. Así que es eso, tratar de encontrar la manera nada más”.

Por su parte, Martinez también habló de este impasse que está transitando con su ahora ex pareja: “Cada pareja tiene momentos…Y bueno, estamos transitando uno más”, dijo la periodista deportiva. Y, visiblemente incómoda, agregó: “Yo lo quiero un montón y creo que él también. Nos queremos muchísimo. Es un momento más, no sabría cómo describirlo”.