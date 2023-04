Doble candidatura: «Está permitido y se puede hacer»

La edil Amalia Vagni, de Alta Gracia Crece, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre los proyectos que presentó junto a su bloque y sobre lo que se viene hablando dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones.

«No está cerrado que sea Leandro Morer el candidato a legislador. Creo que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones o a gente nueva porque sino seguimos en la misma» manifestó la referente radical.

Y ante la insistente pregunta sobre la posibilidad de la doble candidatura de Morer, tanto a legislador departamental como a intendente, Vagni respondió «Está permitido y se puede hacer, que algunos no estemos de acuerdo no influye. En tanto no esté prohibido se puede hacer».

Sin embargo aseguró que por ahora no tienen nombres definidos y que se darán a conocer el 6 de mayo -con el cierre de listas- «se debe llegar a un acuerdo entre los 4 espacios» afirmó la concejal.

Sobre el trabajo que está realizando el bloque y los proyectos presentados, Alta Gracia Crece continúa recorriendo las escuelas públicas de la ciudad. La semana pasada le tocó a la Enrique Larreta y esta semana al IPEM 345 República Argentina.

«La escuela Enrique Larreta, fue inaugurada en 1983. El jardincito está hermoso, sólo faltan juegos adaptados para personas con discapacidad. La problemática está en que primaria y secundaria (IPEM 346, Hugo Barrera) comparten las aulas, los servicios, mi opinión personal es que habría que hacer un edificio nuevo. Los baños pierden constantemente agua, lo hablamos con COSAG porque era una problemática de la vereda. Ya hemos hablado con los encargados a nivel local del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares PArovinciales (FODEMEP), porque hay humedades, puertas viejas rotas y viejas. También hay calefactores que ya no sirven. La municipalidad no puede hacer mucho, ya que el FODEMEP es muy poco» explicó la hija del ex intendente Audino Vagni. «Tienen que llegar dos aulas más y una sala de profesores, pero las aulas nuevas tienen dos o tres años y ya están rotas. Lo positivo que observamos es que les brindarán internet y esta es una de tres de la ciudad que tendrán este servicio» agregó.

Cuando la concejal realizó su exposición en el recinto, Anemí Busse, edil de Hacemos Por Córdoba, afirmó que ya se ha realizado la compra de nuevos calefactores para la entidad educativa y ya están listos los planos para la instalación de las nuevas aulas.

Sobre la secundaria IPEM 345 República Argentina, detalló: «Ese colegio está hecho sobre mallines, cuando se levantan las napas se mueve el suelo. Toda el ala derecha tiene movido el piso, se rompieron caños de agua, y el agua ha ido socavando y se han roto paredes, hay aulas clausuradas. También se han roto caños de gas, así que tienen cortado ese servicio. Allí es seria la problématica, no alcanza con el FODEMEEP, debe pasar infraestructura de la provincia por allí».