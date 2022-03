Domingo a puro handball en Alta Gracia

Para los amantes de handball el día domingo será trascendental, ya que en las instalaciones del parque deportivo de Alta Gracia, habrá una jornada con encuentros para todos los gustos.

En la cancha de beach, la preselección cordobesa bajo las ordenes de Eliana Fontana seguirá entrenando buscando la mejor performance de cara al comienzo de los Juegos Nacionales Evita de Playa que comienzan el 28 de marzo en Mar de Ajó, en la Costa Atlántica argentina.

Las categorías Juveniles y cadetes femeninos jugarán partidos amistosos en las instalaciones del polideportivo municipal.

Luego será el turno de la disputa del Torneo Aniversario de la Federación Cordobesa, en donde Alta Gracia será sede de los grupos que integra tanto la Liga de Honor Femenina y la Liga de Honor Masculina.

Las chicas integran las Zona E junto a EOS y CIEF. La jornada comienza a las 13.30 con el partido entre MAG vs EOS, le sigue a las 15:30 horas CIEF vs EOS y cierra MAG vs CIEF.

En tanto que los chicos integra la Zona D junto a Casino y Escuela Pías. Comenzando a las 14:15 horas MAG vs Casino, le sigue a las 16:45 Pías vs Casino y cierra a las 19:15 horas MAG vs Pías.