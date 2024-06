Dos «carteludos» y un milagro: «Pitín me salvó la vida»

Juntos a la par y «en todas»; así puede describirse lo que desde hace más de 30 años une a Nelson y Pitín; dos integrantes de «Los Carteludos» que en el día de ayer vivieron una situación límite, la cual sin duda terminó de sellar ese profundo lazo de amistad.

Ambos fueron a ver un posible trabajo en una vivienda ubicada en cercanías del Hospital. En un momento, Nelson subió al techo a controlar la carga del mismo, se desestabilizó y ya no pudo sostenerse. Fue allí cuando Pitín intervino y evitó la tragedia.

«Me subí a verificar que la carga estuviera bien hecha y que se hubiera pintado bien, al bajarme me siento en el techo, intento girarme para hacer fuerza y bajarme y se me fué el cuerpo, los pies se me fueron para adentro de la galería», inició Nelson en diálogo con RESUMEN.

El joven -quien además presta servicios en Seguridad Ciudadana- aseguró que no podía estabilizarse y era inevitable que cayera de espaldas y cabeza abajo desde el techo de la casa. Sin embargo, fue su amigo Pitín quien puso el cuerpo para salvarlo.

«Pitín Maldonado se metió al medio para que no me partiera la cabeza. Si no hubiera estado él, yo no la hubiera contado. Pitín me salvó la vida porque me amortiguó el golpe de arriba al meterse al medio. Para mí es un héroe», agregó el joven, quien es padre de una beba de apenas cuatro meses y reflexionó en lo que podría haber pasado.

En medio del rescate, Pitín -este héroe bien Carteludo- sufrió una lesión en su nariz, de la cual afortunadamente se recupera.

Ambos integran ese grupo que nació «por amor a La Mona Jiménez» y terminó forjando decenas de movidas solidarias en Alta Gracia.