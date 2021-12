Dos cordobeses en la nieve

El Trapero Paulo Londra y el jugador de los Minessota timberwolves de la NBA Leandro Bolmaro, ambos cordobeses quienes mantienen una amistad hace varios años, celebraron juntos la Navidad rodeado de Nieve.

El cantante reconocido amante del Básquet, quien en octubre participó de un campus brindado por Rubén Magnano, disputó junto a Bolmaro y unos amigos un 3×3 en el mes de septiembre, en donde Londra pudo demostrar su habilidad de embocar en el Aro.

«Gracias por venir, que sea la mejor Navidad del mundo», escribió Bolmaro acompañando la foto. Mientras que Paulo tiró lo siguiente: «No jodai con la nueve pai Tamo on fire, guarda que voy guarda que vengo brrr #leonesconflow #wolves».

JUEGOS DE NAVIDAD

Como es de costumbre la NBA tiene sus tradicionales juegos de Navidad en donde ​se enfrentaran Knicks vs. Hawks, Bucks vs. Celtics, Suns vs. Warriors y Lakers vs. Nets.