Dr Sergio Boni: “El Coronavirus no debe impedirnos ver el bosque”

Entre los destacados que pasaron esta tarde por Radio 88.9, sin duda la presencia del Dr Sergio Boni, titular del Centro de Nefrologìa Aterym fue una de las más destacadas.

El profesional, hizo un pantallazo sobre la manera en la que desde la institución se han adaptado en estos tiempos de pandemia, en los cuales la atención medica requiere de muchos cuidados. “La diálisis es algo que continúa ya que el paciente es vulnerable y fragil por lo que no puede suspenderlas. En este sentido, nosotros seguimos con las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nacion y la Provincia para continuar realizando el tratamiento e hicimos una serie de cambios para adaptarnos a lo que sucede ahora”, anticipó el especialista.

Entre los cambios que desde Aterym adoptaron, Boni destacó: “Tanto los pacientes como la familia y el personal de salud se han adaptado a esta situación. Por ejemplo los pacientes tienen que controlarse la temperatura antes de ir a diálisis, deben avisar si tienen algun síntoma, se los clasifica de acuerdo a los mismos. Todos estos cambios no sólo permiten la continuidad de la dialisis sino que ademàs aseguran que los pacientes no se contagien dentro de la propia institucion, algo que si bien puede pasar, si tomamos las medidas las cosas van a andar bien”.

En cuanto a los cambios que desde la institucion realizaron, Boni aseguró que reforzaron la limpieza y desinfección del lugar, aplicaron el distanciamiento de los pacientes, reduciendo el numero de equipos y cambiamos turnos para evitar el aglomeramiento de pacientes en un mismo horario. ” Hicimos también algunos cambios pedagógicos con la familia y les hemos dado algunos folletos instructivos a la familia y al paciente”.

Una capacitación continua

El director de Aterym, contó además que realizan una capacitación continua para que el personal sepa también como desenvolverse ante estos tiempos que corren. “Hacemos una capacitación continua con el personal, realizando las guias, el cuidado del personal y todos los dias le dedicamos dos horas a una capacitación para que puedan identificar que es un sospechoso, que es un positivo, como se hacen los hisopados, como deben trabajar en salas de aislamiento, etcétera. Hasta a los transportistas capacitamos. La idea es que todos hablemos el mismo idioma y que el enfermero o la mucama sepan también que deben hacer”.

El Coronavirus no debe impedirnos ver el bosque

Sobre la necesidad de que nos se descuiden a otros pacientes, Boni opinó: “Las instituciones tiene por un lado paciente febril sospechoso y al no sospechoso, y ambos deben ser asistidos. Creo que el coronavirus no debe impedirnos ver el bosque porque el otro paciente también puede tener infarto o un cólico renal, etcétera, Hay que verlo en el contexto general, hay que tener un teléfono de contacto y que el paciente pueda ir comentándole los sintomas, pero no dejarlo en su casa sin una contención”